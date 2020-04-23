聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／口罩14天制今第2輪首日 沒排隊盛況、藥局變好買
今天是全國健保藥局販售實名制口罩14天制第二輪的首日，台中市健保特約藥局創會理事長、日盛藥局藥師陳金火說，今天也是從上午9時開賣，有排長龍，但速度沒有像9日第一輪首日1.5小時200人份全賣完那麼快，今天1.5小時共賣了120份，十時以後，不見排隊人潮；台中市南屯區承諭藥局藥師吳玲漢說，今天只有剛開門有人潮，約50人排隊，20分鐘後就不見排隊人潮，今天賣的是這幾天的庫存，目前還有3000多片口罩。
很多民眾今天看至藥局門口沒有人排隊，還以為售完，詢問「還有口罩嗎？」藥局回答「還有口罩！隨時都可以來買」。一名顧客開心說，不用排隊喔，「謝謝喔，感恩！」
日盛藥局藥師陳金火說，藥局販售實名制口罩9日起調整為每14天購買，每人可買大人口罩9片或兒童口罩10片，他家是熱點藥局，從開辦以來，天天排長龍，第一輪的前七天也是大排長龍，在近二小時內售完，第二周後就人潮減緩，從18日以後，出現庫存，前天傍晚五時，成人口罩還有3229片，兒童還有88片，昨天是藥局販售實名制口罩首日沒有人排隊，到晚上統計還有4200多片庫存。
陳金火指出，隨著口罩改為14天制，加上口罩3.0，四大超商都可以買得到，在口罩分流下，熱點藥局買口罩人潮不像過去那麼多，今天十時卅分後，不見人潮。
承諭藥局藥師吳玲漢說，今天只有前半小時有排隊，後面就陸陸續續有顧客詢問「有沒有口罩？」忙了近三個月，這幾天不見排隊人潮，「還有一點不太習慣」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言