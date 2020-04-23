影／口罩14天制今第2輪首日 沒排隊盛況、藥局變好買

今天是全國健保藥局販售實名制口罩14天制第二輪的首日，台中市健保特約藥局創會理事長、日盛藥局藥師陳金火說，今天也是從上午9時開賣，有排長龍，但速度沒有像9日第一輪首日1.5小時200人份全賣完那麼快，今天1.5小時共賣了120份，十時以後，不見排隊人潮；台中市南屯區承諭藥局藥師吳玲漢說，今天只有剛開門有人潮，約50人排隊，20分鐘後就不見排隊人潮，今天賣的是這幾天的庫存，目前還有3000多片口罩。

很多民眾今天看至藥局門口沒有人排隊，還以為售完，詢問「還有口罩嗎？」藥局回答「還有口罩！隨時都可以來買」。一名顧客開心說，不用排隊喔，「謝謝喔，感恩！」

日盛藥局藥師陳金火說，藥局販售實名制口罩9日起調整為每14天購買，每人可買大人口罩9片或兒童口罩10片，他家是熱點藥局，從開辦以來，天天排長龍，第一輪的前七天也是大排長龍，在近二小時內售完，第二周後就人潮減緩，從18日以後，出現庫存，前天傍晚五時，成人口罩還有3229片，兒童還有88片，昨天是藥局販售實名制口罩首日沒有人排隊，到晚上統計還有4200多片庫存。

陳金火指出，隨著口罩改為14天制，加上口罩3.0，四大超商都可以買得到，在口罩分流下，熱點藥局買口罩人潮不像過去那麼多，今天十時卅分後，不見人潮。