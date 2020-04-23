為防疫做準備 盧秀燕：25日展開擴大管制兵推

隨著部分縣市針對疫情進行封城演練，台中市長盧秀燕今天表示，現在全球疫情來勢洶洶，雖然台灣還不至於走到封城地步，但要做最壞打算，25日上午市府會進行擴大管制兵推。

盧秀燕上午出席「宮廟防疫即時看記者會」，會後她接受聯訪時針對週六的擴大管制兵推說明，另外，由於一中商圈因為是敦睦艦隊確診者足跡點之一，商圈生意受到重創而揚言要申請國賠一事，盧秀燕也提出說明。

被問到台中市是否要進行封城兵推時，盧秀燕表示，現在全球新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情來勢洶洶，而且變幻莫測，且很多城市或國家是瞬間爆發，大家都不希望走到這一天，台中市目前的狀況還不至於走到這一天，但還是要做最壞的打算、最好的準備，才能有備無患。

盧秀燕指出，站在政府的立場，必須進行演習，其實3月底起市府曾召開3次「全民防疫整備與管制」專案會議，並準備在25日上午進行擴大管制兵推，原則上台灣的疫情目前還算OK，還不到封城鎖國的那一天，但有備無患，任何的防疫都要有所準備、演習，因此大家不要驚恐。

至於一中商圈要申請國賠一事，盧秀燕認為，理賠的工作，應該由中央統一決定，如果個別城市去申請，中央也不可能只答應這個城市而不答應另一個城市，相信後續的部分要看中央統一規定，以台中市來講，目前最重要的工作就是趕快收拾善後及補破網。

此外，為了防疫，中央針對景點及宮廟進行人流管制，盧秀燕說，台中市政府首創「宮廟即時看」視訊服務，彙整轄內11間香火鼎盛廟宇現場即時影像，提供香客作為是否前往參拜依據，系統今天上線，民眾只要到民政局網站專區，即可觀看廟宇即時影像，期盼有效分流人潮，降低感染風險。