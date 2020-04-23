影／中彰投苗四首 簽署中部共同生活圈防疫合作聲明
中彰投苗4縣市上午舉辦區域聯合防疫的視訊會議，台中市長盧秀燕、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱及彰化縣副縣長洪榮章簽署中部共同生活圈防疫合作聲明，希望將區域防疫的能量最大化。
4縣市合作聲明的10項合作方案包括，結合「老朋友專線」加強電話關懷獨居老人；停課不停學「台中321 ON LINE」遠端教育資源共享；四縣市相互支援環境消毒作業所需物資及設備；推動防疫專車消防系統；公車等大眾運輸乘客體溫過高處理機制共享。
另外還包括，建立各級政府、學校、公司行號防疫SOP共享機制；推動安心旅宿認證；製作「因應嚴重特殊傳染性肺炎流行期間應變措施」及「派遣及防護參考」進行分享；退休醫護人員支援機制；四縣市民生物資互通之機制。
徐耀昌強調，海軍敦睦艦隊磐石艦爆發確診案例，讓台灣防疫再次出現破口，瞬間拉升社區傳播風險，造成人心惶惶，此刻發起中部4縣市區域聯合防疫的行動正是最佳關鍵時點，可望發揮安定民心的良好效果；期望藉由區域聯合防疫，發揮1加1大於2的效果，讓中部4縣市能在這張超大防護網下，早日平安度過新冠肺炎疫情的威脅。
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