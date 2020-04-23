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搖手機燈攔公車免費政策下架 客運公司：影響營運

中央社 / 台中23日電

台中市有公車司機為推廣「搖手機燈攔公車」，自發性推出免費搭車優惠，深獲民眾好評，台中客運表示，支持搖手機燈攔公車，但該免費政策為司機個人所為，已影響到公司營運。

台中市有公車司機在臉書成立「坐公車不用錢」粉絲專頁，提供各項免費搭公車優惠，獲得許多民眾支持，其中一項推出「搖手機燈攔公車」即可免費搭乘，深獲乘客好評，但卻被公司要求下架。

台中客運經理林慶武表示，公司支持「搖手機燈攔公車」，此方法除可增加司機注意有無乘客搭乘，還可提高公車靠站的安全性，特別在鄉間地方夜晚昏暗時分。但因免費搭車為司機個人推廣，乘客上車未刷卡，公司無法統計運量，影響到公司、司機的營收。

林慶武指出，公司並未對司機懲處，僅以勸導方式要求下架該免費搭車的方式，而且台中市「雙十公車」方案，民眾搭公車可享搭乘優惠，呼籲民眾上車刷卡，方便客運公司統計運量。

台中市公共運輸處長陳文政指出，「雙十公車」政策，民眾搭乘公車可享10公里免費，超過10公里每公里新台幣2.5元，但上限僅收到10元，客運公司依據乘客上下車刷卡的交易紀錄，來向市政府請款。

台中市

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