中部四首長聯防強化防疫合作 創造區域防疫量能最大化

新冠肺炎疫情嚴峻，為聯合鄰近縣市進行區域聯合防疫合作，台中市長盧秀燕今邀集彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱、苗栗縣長徐耀昌視訊開會，共商防疫合作事宜「四首聯防」將區域防疫量能最大化！台中市長盧秀燕今邀集彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱、苗栗縣長徐耀昌開會共商防疫合作事宜，並簽署「中部生活圈防疫合作聲明」強調四縣市在獨居長者關懷、線上教學資源、環境消毒設備、民生物資等多面向互助共享。

盧秀燕表示，新冠肺炎疫情變化多端，從艦隊造成的疫情破口發現，中部民眾是緊密的共同生活圈，面對防疫，只有合作才能成功。此外，盧秀燕也籲請中央應讓民眾每天可以得到1片口罩，滿足物資需求才能夠做好防護工作。

盧秀燕說，今天透過視訊會議包括遠端資源共享，無法上課時可運用遠端視訊教學，因中部很多學生跨縣市 就讀，縣市共享線上教學資源，保障學生受教權。另防疫物資與設備共享，共推安心旅宿事業，退休醫人員支援機制，搭大眾運輸工具發現發燒者怎麼辦？

她表示，二月分中嘔七縣市已展開防疫合作，今天第二波則針對檢討合作事項，邀四縣市再深化，再擴大。

南投縣長林明溱指出，因5月1日連假將屆，針對南投多處熱門景點是否進行人流管控，籲請中央發布統一防疫規範，地方就會配合；苗栗縣長徐耀昌也呼籲民眾加強落實自我健康管理，但勿過於恐慌，保持良好的健康習慣，一起戰勝疫情；彰化縣副縣長洪榮章提到，如國內長照機構因人員確診發生群聚事件，中央應額外從優編列津貼或補助，保障長照機構從業人員的權益。