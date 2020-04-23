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影／中彰投苗縣防疫合作 林明溱：確保南投沒新增病例
中彰投苗四縣市首長，今天上午透過視訊會議簽署「中部共同生活圈防疫合作聲明」，相互支援環境消毒所需物資及設備、防疫專車支援系統、安心旅宿、退休醫護人員支援機制等10項合作案。南投縣長林明溱說，南投縣是觀光大縣，疫情衝擊嚴重，但觀光業配合縣府嚴格防疫，全縣僅2人確診且已經痊癒，希望四縣市擴大合作加強防疫能量，確保南投鄉親健康。
林明溱說，中彰投苗4縣市是共同生活圈，對抗新冠肺炎疫情，不僅是各縣市政府的事，更需要中彰投苗4縣市橫向防疫合作，透過跨縣市合作，建立更更完善的防護網。
林明溱指出，5月1日連假將屆，針對南投多處熱門景點，已請日月潭、清境、溪頭、九族文化村等景點相關業者，加強宣導，提醒遊客避免過度集中，遊客也要自我防護，守住這波新冠肺炎疫情。南投縣政府也實施13鄉鎮市防疫演練，讓各鄉鎮民眾都能瞭解疫情的嚴重和防疫的重要。
4縣市啟動共識合作項目，包括1.推動防疫專車支援系統。2.結合運用「老朋友專線」，加強電話關懷獨居老人照顧。3.四縣市相互支援環境消毒作業所需物資及設備。4.民生物資互通之機制等10項合作方案，強化中部4縣市橫向防疫通報機制，同時整合中部物資需求，確立區域相互支援合作，提升新冠肺炎的防疫合作行動，共同守護南投縣及中部民眾健康與安全。
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