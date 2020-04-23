防疫期能不能去拜拜? 中市府推宮廟即時參拜影像分流

防疫期間，台中市政府與11家宮廟合作，提供現場參拜即時影像，今天起民眾可至市府民政局網站「宮廟防疫即時看」專區點選廟宇即時影像，依現場人流判斷是否前往參拜。

線上影像可看到現場人流，但無法在線拜拜。民政局人員表示，人流紓還是可前往朝拜，降低感染風險。

因3月是各宮廟廟會旺季，停辦進香也一相對停掉宮廟不少香油錢，影響宮廟運作。市長盧秀燕感謝各宮廟配合，不但停辦活動，還捐款防疫。

線上影像提供11家宮廟，包括大甲鎮瀾宮、大雅永興宮、北屯三官堂、北屯松竹寺、西屯惠來福德祠、西屯福壽宮、東區樂成宮、南屯萬和宮、清水紫雲巖、潭子潭水亭及豐原鎮天宮等11間宮廟即時監視影像。

台中市衆多宮廟已停辦進香活動，但每天到宮廟參拜香客川流不息。市府民政局今舉辦「宮廟影像線上即時看」記者會，宣布系統即日起上線，市長盧秀燕操作示範。

市長盧秀燕表示，防疫期間各宗教團體配合停辦各項活動，為了讓民眾安心參拜，還實施人流管制措施，尤其這11間宮廟更是願意配合市府的防疫工作，提供即時的參拜人流影像，方便民眾避開人潮。

民政局長吳世瑋說明，市府除規劃提供各宮廟即使參拜影像，也請各宮廟依內政部指示落實各項人流管制措施，除安排民眾於廟前廣場進行參拜及宣導戴口罩外，對於入內參拜民眾人數也遵守100人上限的規定，地上也張貼「定位貼紙」方便民眾保持適當參拜距離，落實安全社交距離。