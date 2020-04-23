快訊

傳病危？陸官媒曝金正恩回電敘利亞 暗示北韓一切如常

示威者捕抓潮？香港「磚頭致死案」謀殺起訴的司法爭辯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫期能不能去拜拜? 中市府推宮廟即時參拜影像分流

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市11家宮廟提供線上即時影像，讓信徒判斷是否前往朝拜。記者陳秋雲/攝影
台中市11家宮廟提供線上即時影像，讓信徒判斷是否前往朝拜。記者陳秋雲/攝影

防疫期間，台中市政府與11家宮廟合作，提供現場參拜即時影像，今天起民眾可至市府民政局網站「宮廟防疫即時看」專區點選廟宇即時影像，依現場人流判斷是否前往參拜。

線上影像可看到現場人流，但無法在線拜拜。民政局人員表示，人流紓還是可前往朝拜，降低感染風險。

因3月是各宮廟廟會旺季，停辦進香也一相對停掉宮廟不少香油錢，影響宮廟運作。市長盧秀燕感謝各宮廟配合，不但停辦活動，還捐款防疫。

線上影像提供11家宮廟，包括大甲鎮瀾宮、大雅永興宮、北屯三官堂、北屯松竹寺、西屯惠來福德祠、西屯福壽宮、東區樂成宮、南屯萬和宮、清水紫雲巖、潭子潭水亭及豐原鎮天宮等11間宮廟即時監視影像。

台中市衆多宮廟已停辦進香活動，但每天到宮廟參拜香客川流不息。市府民政局今舉辦「宮廟影像線上即時看」記者會，宣布系統即日起上線，市長盧秀燕操作示範。

市長盧秀燕表示，防疫期間各宗教團體配合停辦各項活動，為了讓民眾安心參拜，還實施人流管制措施，尤其這11間宮廟更是願意配合市府的防疫工作，提供即時的參拜人流影像，方便民眾避開人潮。

民政局長吳世瑋說明，市府除規劃提供各宮廟即使參拜影像，也請各宮廟依內政部指示落實各項人流管制措施，除安排民眾於廟前廣場進行參拜及宣導戴口罩外，對於入內參拜民眾人數也遵守100人上限的規定，地上也張貼「定位貼紙」方便民眾保持適當參拜距離，落實安全社交距離

盧秀燕 台中市 社交距離

延伸閱讀

防疫如作戰！軍方搞成風險四散 盧秀燕：可惡至極

江啟臣宣布 韓國瑜等5縣市長接指定中常委

影／拼湊海軍確診足跡 盧秀燕：國防部應參加防疫會議釋疑

19處召回軍人檢疫…風險四散 盧秀燕：可惡至極

相關新聞

台中科大183名學生18日進商圈自主管理兩周 住宿生被勸導回家

上週六國防部18日緊急召回海軍敦睦艦隊官兵，台中市有兩個集合點，但選在學校門口，鄰近3所學校，其中台中科大公告，師生只要...

注意！雨勢不斷中橫便道多處落石 今早7點班次暫不放行

公路總局第二工程處谷關段指出，中橫便道因今日凌晨持續降雨，便道內數處持續落石，考量通行安全，預防無預警落石，今日早班7點...

日月潭就能看到暗空銀河 林明溱邀請國人來南投觀星

去年八月，當南投縣合歡山暗空公園成為國際認識的觀星景點，南投觀光處表示，目前縣內包括杉林溪、清境、溪頭、日月潭及猴探井等...

防疫期能不能去拜拜? 中市府推宮廟即時參拜影像分流

防疫期間，台中市政府與11家宮廟合作，提供現場參拜即時影像，今天起民眾可至市府民政局網站「宮廟防疫即時看」專區點選廟宇即...

南投推出跟著蝴蝶去旅行 豐富農村遊搶攻五一連假人潮

下周又是五一連假，水土保持局南投分局針對日月潭周圍農村社區，開發13條極具特色的深度體驗遊程，以分流、分潮及預約策略帶領...

疫情延燒！鹿港模範母親表揚暫緩 鎮長逐戶頒獎給阿嬤

新冠肺炎疫情影響，鹿港鎮公所取消慶祝母親節表揚模範母親活動，鎮長許志宏改為親自到各里的模範母親家裡拜訪，致贈賀匾與禮物，...

台中組合屋業者打造「檢疫掛號亭」 每座要價17萬

疫情嚴峻，台中組合屋業者看好防疫商機，推出「檢疫掛號亭」，分為掛號區及篩檢區，透過健保卡可查病患旅遊史，並形成獨立區隔，...

世界地球日50年 前後3立院院長植樹

世界地球日50周年，立法院昨由3任院長在台中霧峰的民主議政園區民主草坪舉行植樹活動，民主議政園區在台灣省議會時代就建立植樹傳統，園區昔日所種樹苗已大樹成蔭；彰化縣彰興國中號召捐發票慶祝地球日，3天募得1千多張，目標2千多張要捐給弱勢單位。

南投原鄉拚觀光 曲冰古道、巴蘭廣場斥資改善

南投縣府昨決定斥資1700萬，改善仁愛鄉萬豐村曲冰古道和曲冰部落、霧社村巴蘭市集廣場等硬體設施，縣長林明溱更規劃以2000多萬向原民會購置撥用巴蘭廣場土地，開發為停車、商場兼具的多功能場域。

台中精武路明起燙平 車道半幅封閉

台中市執行道路燙平工程，每年以100公里為目標，市府建設局統計，從市長盧秀燕上任至今，已燙平逾338條主要道路，改善157公里。最新一條是4月24日至30日啟動的東區精武路，從雙十路至進化路口燙平，這是太平等地連接一中商圈的重要道路，施工期將半幅封閉車道。

投縣補助長照家庭 彰化員榮以工代賑

為協助無薪假勞工，彰化員榮、員生醫療體系宣決定以工代賑，每月提供30到50名工作機會，紓解勞工經濟壓力。南投縣政府為減輕長照家庭經濟壓力也提供補助，最高1年補助6萬元，申請期限為6月1日前，讓老人或身障者能受到更多照顧。

台中慈濟醫院設特殊隔離採檢站 揚名美國

台灣新冠肺炎疫情仍延燒，醫院擔心有大量採檢需求，台中慈濟醫院率先將急診室改裝成「特殊隔離採檢站」，採檢與受檢人員完全隔離，採檢已超過200例，「美國急診醫學期刊」還刊登此作法，讓台灣防疫智慧在國際發光；也有組合屋業者看好防疫商機，推出「檢疫掛號亭」，吸引數家醫院詢問。

熱門新聞

福義軒再現排隊人龍 眾怒：防疫破口

疫情升高 澎縣長賴峰偉要求全縣外出戴口罩：否則開罰3000元

口罩3.0上路！超商插卡預購口罩 北市民眾直呼超級快

林口匝道又要禁左轉 新北、桃園達共識將試辦一個月

影／彰化無薪假 、資遣二千多人 員榮醫療提供工作機會

防社區感染 韓國瑜：高雄5月3日兵推演練

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。