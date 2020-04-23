南投推出跟著蝴蝶去旅行 豐富農村遊搶攻五一連假人潮

下周又是五一連假，水土保持局南投分局針對日月潭周圍農村社區，開發13條極具特色的深度體驗遊程，以分流、分潮及預約策略帶領遊客「跟著蝴蝶去旅行」，安心走出戶外，同時不必擔心成為防疫的破口，就能走進農村社區，看到豐富的自然生態景觀。

水保局南投分局指出，今年與日管處及地方鄉鎮合作，在日月潭周圍里鎮、魚池鄉、水里鄉、集集鎮與信義鄉等5個鄉鎮，開發13條遊程，以日月潭為中心分布在周圍90個農村社區，透過分散人潮搭配預約措施，來分散日月潭的大量遊客，同時也展出社區推動農村再生、友善生態及食農教育的成果，邀請國人連假期間可以戶外分流遊農村。

跟著蝴蝶去旅行的遊程安排，將帶領遊客走進蝴蝶樂園拜訪保育類黃裳鳳蝶，在香菇生長的木頭上尋找鍬形蟲的蹤跡，鯉魚潭池畔品嘗特色蝴蝶餐點；小朋友可以看到山茶籽變身苦茶油的故事，同時觀察台灣白魚如何與茭白筍共生，並體驗自採筊白筍樂趣，品嘗埔里花酒、水果酒；晚上到濕地欣賞螢火蟲，最後泡個奢華奈米牛奶浴或碳酸氫鹽泉。