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疫情延燒！鹿港模範母親表揚暫緩 鎮長逐戶頒獎給阿嬤
新冠肺炎疫情影響，鹿港鎮公所取消慶祝母親節表揚模範母親活動，鎮長許志宏改為親自到各里的模範母親家裡拜訪，致贈賀匾與禮物，祝媽媽們母親節快樂。
許志宏表示，母親節慶祝活動經常是年度最重大熱鬧的活動，參加民眾眾多，為防群聚感染，今年取消母親節慶祝活動，這星期以來改為到府拜訪頒獎。
施吳月壁阿嬤是代表鹿港鎮接受彰化縣政府表揚的模範母親之一，她出身於鹿港書法世家，是著名的書法家吳東河先生的次女，施吳月壁嫁入施家之後，與先生經營雜貨、水果，每天要顧店以及侍奉曾祖母、祖母與養育四個小孩，尤其早年施家親族同住在一棟透天厝，擠了四個家庭，妯娌相處更不容易，但以智慧維持家庭和睦。
施吳月壁育有三子一女，長男是律師，第三個兒子也碩士畢業，女兒是通過高考的公務員，二子施瑞龍雖不喜歡讀書，到糕餅店當學徒，最後自己創業「老龍師」肉包店，成為鹿港的名產之一，施瑞龍也傳習母親所長，勤學書法，擔任崇晉書道學會副會長。
許志宏表示，施吳月壁阿嬤帶給子女們最好的教養，也希望大家能夠把阿嬤的精神發揚光大，讓社會更祥和。
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