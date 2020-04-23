台中科大183名學生18日進商圈自主管理兩周 住宿生被勸導回家

上週六國防部18日緊急召回海軍敦睦艦隊官兵，台中市有兩個集合點，但選在學校門口，鄰近3所學校，其中台中科大公告，師生只要在18日中午11點到2點半這段時間進出一中商圈，待上15分鐘以上，都須自主健康管理且請防疫假14天。

校方183名學生請14天防疫假，其中105人是住宿生，必須搬回家，還有離島學生只好搭飛機回家自主健康管理！

其中學生向市府申訴，說「被迫」在22日5點前須搬離宿舍。校方解釋，因宿舍是室友群聚，「柔性勸說」沒有硬性規定！

台中科大丶台中一中幾乎就在一中商圈內，另台中體大也在附近。中科大學生說，因快期中考了，18日周六丶日不少學生留校讀書，中餐就在商圈的餐廳吃。

學校防疫小組決議通過，公告4月18中午11點到下午兩點半，進出三民路丶錦南街丶雙十路到精武路商圈範圍，必須自主健康管理14天。