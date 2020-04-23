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台中組合屋業者打造「檢疫掛號亭」 每座要價17萬
疫情嚴峻，台中組合屋業者看好防疫商機，推出「檢疫掛號亭」，分為掛號區及篩檢區，透過健保卡可查病患旅遊史，並形成獨立區隔，受檢人員在外，採檢人員則在室內利用開設洞口進行採檢，吸引數家醫院洽詢。
從事室內設計10餘年的洪崧敏，因南投房屋在九二一地震中半倒，曾睡帳篷長達3個半月，他開始思考當災難來臨時，是否有房屋可快速安裝及搬運，並可長時間使用，因此花了5年研究組合屋，2年前創立「高崎便利屋」，組合屋可以快速拆解組裝，任意移動。
疫情爆發後，洪崧敏見醫護人員必須穿隔離衣全副武裝進行採檢，開始構思打造「檢疫掛號亭」，亭內設計掛號區，透過健保卡可查病患旅遊史；另規劃篩檢區，形成獨立區隔，受檢人員在外，採檢人員則在室內利用開設洞口進行採檢，雙方可透過對講機互相溝通。
洪崧敏說，「檢疫掛號亭」全採用不銹鋼打造，高221公分、寬約188公分、深度133公分，每座售價17萬元，10日即可完工，使用期間可長達20年，目前除可使用在疫情採檢上，未來甚至可運用在醫師看診，目前已有醫院陸續洽詢中。
洪崧敏也利用組合屋設計「防疫病房」，每張床位為獨立空間，且設有專屬的衛浴設備，整個病房可規劃1至6張床位，避免院內病患互相交叉感染，打造時間約需1個月。
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