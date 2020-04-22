香菜拿鐵咖啡桑葚醋在地好滋味 吃法變化多

多些巧思就能撞擊出不同火花！彰化縣北斗鎮「偑巷咖啡」老闆莊浚勝結合北斗在地農產香菜，研發出香菜咖啡、香菜歐蕾打出知名度，還吸引藝人前來朝聖介紹，今天彰化縣長王惠美也前往品嚐香菜拿鐵咖啡，大讚這款「台式抹茶咖啡」很有特色，能結合在地農產不簡單。

彰化縣長王惠美今天參訪埤頭鄉青農許宏賓生產桑葚的樂農發休閒農場、北斗鎮創立「香菜先生」品牌的青農顏佑任的香菜農場、和最近香菜咖啡、香菜歐蕾一砲而紅的北斗鎮「偑巷咖啡」，與會還有北斗鎮農會總幹事張桂連、北斗鎮青農聯誼會長倪振育、埤頭鄉長杜懿彩、埤頭鄉農會總幹事王宋民等人。

北斗鎮是全省芫荽(俗稱香菜)主要產地，青農顏佑任承接父親的香菜田，更開發許多香菜創意產品，近期推出香菜粉，與「 偑巷咖啡」老闆莊浚勝合作，用香菜粉做成香菜拿鐵、香菜歐蕾、香菜千層蛋糕等。

王惠美說，北斗鎮農會也很用心將香菜轉換成日常生活的簡便料理，例如香菜水餃、香菜抓餅，適合上班族購買後，在家輕輕鬆鬆吃美食。

莊浚勝說，因北斗鎮是國內最大的香菜生產區，他也非常喜歡香菜，吃北斗肉圓就要加上香菜更爽口，因為得知在地青農用香菜研製成香菜粉，而讓他有研發香菜咖啡的動機，後來又加入海鹽提升口感，能得到消費者喜愛也讓他很有成就感。

王惠美說，彰化孩子莊浚勝則為了回家鄉看顧父母，而回北斗開咖啡店，都是青年創業的成功範例，縣府在3月29日青年節成立「青年發展暨就業服務科」，就是希望協助年輕人得到政府資源，讓微型創業得到更多的支柱，青年朋友如有創業需求可與勞工處聯繫。