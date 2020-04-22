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南投阿公阿嬤設計開心農場 竟獲建築園冶獎

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
仁愛鄉南豐社區曾遭受土石流破壞，如今成為兼具山水之美的休憩空間。圖／南投縣政府提供
仁愛鄉南豐社區曾遭受土石流破壞，如今成為兼具山水之美的休憩空間。圖／南投縣政府提供

開心農場曾經圓了不少農夫夢，但熱度過後逐漸消失。南投縣名間鄉新北社區的阿公阿嬤，則發揮巧思將閒置空地整闢為「心型」開心農場，老人家可種菜還可打槌球，成了休閒交流好所在，這座社區開心農場，最近更獲選為建築園冶獎，讓老人家相當自豪。

「原本這裡什麼都沒有，阮嘛想要做開心農場不可能，想不到大家每天努力，竟然做出這麼美的公園？」新北社區的張阿嬤說，2年前開心農場只是閒置空地，沒想到你出點力、我給點想法，竟然讓不可能成為可能，為社區打造出美麗的農場。

這塊農場以心為主要造型，平時由老人家輪流照顧，規畫菜圃、草皮，不只種植蔬菜做為社區關懷伙食，省下買菜錢，還可帶著兒孫跳舞、打槌球，已成為社區最好的休閒據點。

南投縣政府表示，前幾年都會區流行開心農場，不少民眾每年幾百元租小片地，當起假日農夫，但熱度一過這些開心農場紛紛歇業。新北社區的開心農場則是由阿公、阿嬤自行規畫設計，大家都是務農為生，種菜對老人家輕而易舉，且和社區關懷據點合作，老人家可以活動筋骨，又能和伙伴分享經驗，種植蔬菜又能由社區共享，老人家越做越開心。

南投縣建設處長李正偉說，建築園冶獎今年首度將台中、彰化、南投縣公部門建築納入評選，由東海大學建築系助理教授蘇睿弼等9位產學專家，組成決選評審小組，新北社區開心農場和仁愛鄉南豐社區綠色友善廊道及休憩空間、埔里鎮桃米社區休憩空間、南豐國小、愛蘭國小老舊校舍整建工程、社區環境景觀改善綠美化暨生態池復甦計畫、碧洲友善公園等八件作品獲選，更能看出阿公、阿嬤的活潑創意。

名間鄉新北社區的開心農場，由社區阿公、阿嬤照顧，不只成為老人家休閒的好所在，創意還獲得建築園冶獎的肯定。圖／南投縣政府提供
名間鄉新北社區的開心農場，由社區阿公、阿嬤照顧，不只成為老人家休閒的好所在，創意還獲得建築園冶獎的肯定。圖／南投縣政府提供
名間鄉新北社區阿公阿嬤打造開心農場，心型農場創意獲得建築園冶獎肯定。圖／南投縣政府提供
名間鄉新北社區阿公阿嬤打造開心農場，心型農場創意獲得建築園冶獎肯定。圖／南投縣政府提供

新北 東海大學

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