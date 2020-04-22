南投欲籌2000萬在原鄉購地 再砸2億蓋多功能驛站

為活化原鄉部落觀光，南投縣政府將挹注1700萬元改善仁愛鄉曲冰古道、曲冰部落及霧社巴蘭市集廣場等地硬體設施，縣長林明溱今會勘規畫以2000多萬元向原民會有償撥用巴蘭廣場用地，盼能開發為停車、商場兼具的多功能驛站。

縣府指出，仁愛鄉山林景致幽美，且涵蓋泰雅、賽德克和布農族，部落文化資源豐沛，為活化原鄉觀光，向中央營建署、國發會及觀光局爭取近1700萬元，規畫改善霧社巴蘭部落、萬豐曲冰部落，並盼重現曲冰古道風華，帶動部落觀光。

而曲冰古道過去是連接法治村與埔里鎮的重要道路，在日據時期被稱為「理蕃道路」，因沿著濁水溪開鑿在山腰間，因此一側為山壁，另一側緊臨武界水庫，穿梭於林蔭間，沿途生態資源豐富，不難走，且能與部落、曲冰遺址串成旅遊動線。

南投縣長林明溱說，將挹注600萬元優先整修思源吊橋到摩摩納爾瀑布、拉拉米司瀑布，改善長約1.2公里古道、吊橋及導覽指標設施，並加強安全防護設施；另，投入500萬元修復曲冰部落牌樓、圍牆、駁坎及候車亭等硬體設施。

此外，霧社村巴蘭市集廣場僅採碎石鋪面，又缺乏排水溝及公廁等設施，交通部觀光局因此核定600萬元改善，其中由縣府自籌75萬元；但林明溱認為，巴蘭廣場腹地達2601平方公尺，具部落觀光發展潛力，規畫開發為多功能驛站。