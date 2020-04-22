影／台中大里福興宮 贈警量測體溫利器
台中市大里區福興宮媽祖廟上午贈送霧峰警分局「AI智慧雙鏡頭影像體溫感測器」並把儀器裝置在警分局大門出入口，能方便檢測進入者體溫，以能預防新冠肺炎疫情蔓延，確保員警健康。
福興宮董事長、市議員張滄沂說，鑫寶科技股份有限公司生產的「AI智慧雙鏡頭影像體溫感測器」具備AI人工智慧辨識、室內外皆宜、多人動態測量與易於快速布建的特點，可直接鎖定人臉進行額溫偵測，同時透過臉部辨識量測鏡頭1到3公尺範圍內民眾，且具有恆溫裝置控制系統，減少光線、氣流或濕度等外在環境干擾，對於防疫有很好得效果，相信能為警分局防疫的健康把關。
警分局長廖國政在儀器裝好後親自和員警們體驗，測試數次都發現儀器能迅速、準確的量測出進入者的體溫。他感謝福興宮提供警方這樣好的儀器，不但量體溫更方便，也減少員警們因為量體溫的接觸。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言