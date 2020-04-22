影／台中大里福興宮 贈警量測體溫利器

台中市大里區福興宮媽祖廟上午贈送霧峰警分局「AI智慧雙鏡頭影像體溫感測器」並把儀器裝置在警分局大門出入口，能方便檢測進入者體溫，以能預防新冠肺炎疫情蔓延，確保員警健康。

福興宮董事長、市議員張滄沂說，鑫寶科技股份有限公司生產的「AI智慧雙鏡頭影像體溫感測器」具備AI人工智慧辨識、室內外皆宜、多人動態測量與易於快速布建的特點，可直接鎖定人臉進行額溫偵測，同時透過臉部辨識量測鏡頭1到3公尺範圍內民眾，且具有恆溫裝置控制系統，減少光線、氣流或濕度等外在環境干擾，對於防疫有很好得效果，相信能為警分局防疫的健康把關。