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影／彰化無薪假 、資遺二千多人 員榮醫療提供工作機會

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
員榮、員生醫療體系決定將「以工代賑」提供工作機會每月約30到50名員額，以紓解民眾經濟壓力。記者林宛諭／攝影
員榮、員生醫療體系決定將「以工代賑」提供工作機會每月約30到50名員額，以紓解民眾經濟壓力。記者林宛諭／攝影

受到疫情影響，不少餐廳關門，許多公司也在放無薪假，員榮、員生醫療體系決定將「以工代賑」提供工作機會每月約30到50名員額，以紓解民眾經濟壓力，總院長張克士說，雖然醫院也受疫情衝擊，少了一成多業務量，但他們仍希望能起拋磚引玉效果，呼籲更多企業站出來，幫助更多需要幫助的人。

根據彰化縣府勞工處資料顯示，根據彰化縣府勞工處資料顯示，隨著部分企業減班、餐廳結束營業等，有不少原本放無薪假的員工也被資遺，有1141人被資遣，而上周還有一家電子公司一下子報了400多名員工放無薪假，所以目前全縣放無薪假員工也有1112人。

員榮、員生醫療體系總院長張克士今天召開記者會宣布將「以工代賑」提供工作機會，開放目前正在放無薪假或沒工作的民眾可以投入醫院量額溫、消毒、為病患送藥等工作等，未來醫院也可以結合地方，讓「以工代賑」的人員到社區進行老人送餐或社區消毒等防疫工作，預計提供每個月約上百萬元薪資支付「以工代賑」工作。

因為疫情，許多民眾減少到醫院就診，張克士說，各醫療院所門診量大約減少至少一、二成，有些民眾也把原本要做的手術往後延，且防疫增加很多成本，例如要有防護衣、量體溫等人力成本等，但收入卻減少了。

張克士說，各醫院在疫情期間都有很大營運壓力，最近醫界也向政府提出紓困請求，其實早在SARS期間也曾有醫院因疫情關係而倒了，但他們認為在疫情不知何時能解套情形下，更應啟動社會的互助機制，所以決定加強急難救助，提供貧病弱勢免費就醫，並提供工作機會讓頓失工作者能重獲經濟支持， 對於目前減班或放無薪假的民眾能有更彈性工作的機會以貼補家用 。

員榮醫院一釋出有以工代賑工作機會，立即有7人登記，黃小姐說她是在自行車工廠工作，因訂單減少開始放無薪假，很感謝在這時機可以有以工代賑工作機會，為大家服務。

員榮醫院一釋出有以工代賑工作機會，立即有7人登記，並將協助醫院量額溫、消毒、為病患送藥等工作。記者林宛諭／攝影
員榮醫院一釋出有以工代賑工作機會，立即有7人登記，並將協助醫院量額溫、消毒、為病患送藥等工作。記者林宛諭／攝影

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