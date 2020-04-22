就怕梅雨致農損 南投國姓香水李催花搶市

南投縣國姓鄉香水李每年5月進入產季，唯近年常受氣候因素農損，產量大減卻又因種植面積較小難獲救助，農民李廖德今年嘗試改變栽培管理，改以人工催花提早產期約20多天，果實現已成熟進入採收期，提前上市也開放採果。

國姓鄉公所指出，國姓農產豐富，但主要以青梅、枇杷、荔枝、龍眼及咖啡為主，鄉內也栽桃李，但作物面積較小約僅2公頃，所以近年若遭遇旱災、寒害、豪雨等造成農損，主要農產多能獲現金救助，但桃李面積過小難列入，也無法投保。

而去年國姓鄉的甜桃、香水李因去年遇旱冬又熱害，熬到春雨時分，卻又碰上一連降雨10多天，嚴重落果又水傷，收成幾乎全泡湯，去年大減逾7成，卻因現行農業災害救助標準對作物有基本面積限制，政府也無法救助，果農苦不堪言。

當地栽種香水李的農民李廖德觀察近年氣候變化，發現暖冬、豪雨狀況加劇，又因桃李產季多會碰上梅雨，今年嘗試透過人工催花來調節產期，成功讓部分果樹提早開花，近期則已結果進入採收期，較正常生長的果樹快了20多天。

李表示，近年氣候變化大，為降低農損，農民必須做出改變，透過人工催花的果樹，仍維持正常開花結果，結果情形也不錯，不用等到5月，現在就已結實纍纍，之後將持續嘗試，而上週也開始販售，並開放遊客採果，有助於農業經濟收益。