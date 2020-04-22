彰化後火車站停車場往上發展 汽機車將可停900多格

彰化縣納入前瞻計畫的彰化市延平公園、台鐵彰化車站後站、員林崇實高工等3座地下停車場，均已辦理工程先期規劃發包，預定年底辦理後續的統包、設計工程發標作業。其中進度最快由市公所辦理的台鐵彰化車站後站地下停車場，在期中審查時，決定往上發展，預定興建地下1層、地上4層，共可停放317席汽車、597席機車停車位，比原規劃地下停車場的停車位多，還可節省經費。

彰化縣政府原先向中央爭取前瞻基礎建設的停車場共有4座，其中彰化市延平公園、員林崇實高工地下停車場是由縣府辦理發包，台鐵彰化車站後站停車場則由彰化市公所發包，另再辦理後續的統包、設計工程發標作業；另一座彰化市發包的第一停車塔卻在送請市代會審議時，因市代會以此用地位在商業區，建停車場未免可惜而退回提案，市公所也已撤案，胎死腹中。

在這3座已完成工期先期規劃的停車場中，以台鐵彰化車站後站停車場的進度最快。市公所指出，台鐵彰化車站後站停車場原規劃是地下停車場，但在工程先期規劃期中審查時，決定往上發展，預定興建地下1層、地上4層，共可停放317席汽車、597席機車停車位，由於停車場附近有彰化扇形車庫景點，將規劃3輛大客車臨停車位，並預留廣場以利將來鐵路高架化使用空間。