快訊

懲處引發悲憤！海軍官兵上書總統 痛斥長官切割

彰化後火車站停車場往上發展 汽機車將可停900多格

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
納入前瞻基礎建設的台鐵彰化車站後站地下停車場案，在期中審查時，決定往上發展，預定興建地下1層、地上4層，共可停放317席汽車、597席機車停車位。記者劉明岩／攝影
納入前瞻基礎建設的台鐵彰化車站後站地下停車場案，在期中審查時，決定往上發展，預定興建地下1層、地上4層，共可停放317席汽車、597席機車停車位。記者劉明岩／攝影

彰化縣納入前瞻計畫的彰化市延平公園、台鐵彰化車站後站、員林崇實高工等3座地下停車場，均已辦理工程先期規劃發包，預定年底辦理後續的統包、設計工程發標作業。其中進度最快由市公所辦理的台鐵彰化車站後站地下停車場，在期中審查時，決定往上發展，預定興建地下1層、地上4層，共可停放317席汽車、597席機車停車位，比原規劃地下停車場的停車位多，還可節省經費。

彰化縣政府原先向中央爭取前瞻基礎建設的停車場共有4座，其中彰化市延平公園、員林崇實高工地下停車場是由縣府辦理發包，台鐵彰化車站後站停車場則由彰化市公所發包，另再辦理後續的統包、設計工程發標作業；另一座彰化市發包的第一停車塔卻在送請市代會審議時，因市代會以此用地位在商業區，建停車場未免可惜而退回提案，市公所也已撤案，胎死腹中。

在這3座已完成工期先期規劃的停車場中，以台鐵彰化車站後站停車場的進度最快。市公所指出，台鐵彰化車站後站停車場原規劃是地下停車場，但在工程先期規劃期中審查時，決定往上發展，預定興建地下1層、地上4層，共可停放317席汽車、597席機車停車位，由於停車場附近有彰化扇形車庫景點，將規劃3輛大客車臨停車位，並預留廣場以利將來鐵路高架化使用空間。

對於台鐵彰化車站後站停車場往上規劃，彰化縣政府工務處運輸管理科長許僅宜說，如此可增加停車位，工程難度也降低，還可節省工程經費，縣府樂觀其成。

納入前瞻基礎建設的台鐵彰化車站後站地下停車場案，在期中審查時，決定往上發展，預定興建地下1層、地上4層，共可停放317席汽車、597席機車停車位。記者劉明岩／攝影
納入前瞻基礎建設的台鐵彰化車站後站地下停車場案，在期中審查時，決定往上發展，預定興建地下1層、地上4層，共可停放317席汽車、597席機車停車位。記者劉明岩／攝影
納入前瞻基礎建設的台鐵彰化車站後站地下停車場案，在期中審查時，決定往上發展，預定興建地下1層、地上4層，共可停放317席汽車、597席機車停車位。記者劉明岩／攝影
納入前瞻基礎建設的台鐵彰化車站後站地下停車場案，在期中審查時，決定往上發展，預定興建地下1層、地上4層，共可停放317席汽車、597席機車停車位。記者劉明岩／攝影

停車場 台鐵

延伸閱讀

蘆洲永康公園地下停車場 6月完工將提供120個車位

敦睦艦隊官兵在彰化精誠中學校門口集合 引來斥責聲浪

敦睦艦官兵西部足跡獨漏彰化 議員：彰化其實很好玩

彰化秀傳醫院化療室升級 提供「冰帽」改善患者掉髮

相關新聞

就怕梅雨致農損 南投國姓香水李催花搶市

南投縣國姓鄉香水李每年5月進入產季，唯近年常受氣候因素農損，產量大減卻又因種植面積較小難獲救助，農民李廖德今年嘗試改變栽...

影／彰化無薪假 、資遺二千多人 員榮醫療提供工作機會

受到疫情影響，不少餐廳關門，許多公司也在放無薪假，員榮、員生醫療體系決定將「以工代賑」提供工作機會每月約30到50名員額...

影／拼湊海軍確診足跡 盧秀燕：國防部應參加防疫會議釋疑

台中市政府每周開「嚴重特殊傳染性肺炎疫情應變指揮中心防疫會議」市長盧秀燕今主持會議表示，她強調，敦睦艦隊群聚感染爆發以來...

19處召回軍人檢疫…風險四散 盧秀燕：可惡至極

繼台中一中後，台中市烏日區東園國小被傳是海軍敦睦艦隊召回地點之一，造成學校和當地居民恐慌。市長盧秀燕上午痛批軍既知有官兵確診，還分19處地點集合，等於把風險四散，「可惡至極」。

與海軍確診者接觸政風處員工2採陰 盧秀燕：稍稍鬆口氣

台中市長盧秀燕上午宣布，與敦睦艦隊確診者接觸的市府政風處員工，經2次檢採，結果都是陰性，讓大家都稍稍鬆口氣；希望第3次採...

磐石艦官兵校門口集合未被告知 林明溱批：不能再發生

國防部敦睦艦隊出現群聚感染，海軍18日緊急召回官兵，南投縣有8人在埔里鎮暨大附中校門口前集合搭車，縣府今天才消毒，讓埔里...

台中機場近一周無國際線和中港澳旅客 國內線一天400人

受到新冠肺炎全球疫情影響，台中機場最近一周已無國際線和中港澳旅客搭機，機場外排班計程車也明顯減少，台中航空站主任張瑞澍表...

最高補助6萬元 南投長照家庭減輕經濟壓力別錯過

經濟壓力是長期照顧者家庭一大難題，今年新冠肺炎疫情影響，資遣、無薪假都讓長照家庭壓力倍增，南投縣社會勞動處表示，為了減輕...

南投海軍召回點是埔里暨大附中校門口 縣府：軍方隱匿

國防部敦睦艦隊出現確診個案，海軍18日緊急召回705名官兵，南投縣集合點在埔里暨大附中校門口空地，縣府急洽公所今才消毒，...

敦睦艦隊官兵在彰化精誠中學校門口集合 引來斥責聲浪

海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染，軍方18日下午緊急召回全台各地700多位官兵及實習生，像在台中集合地點在台中一中即引來...

中市出動500萬隻平腹小蜂 掃蕩害蟲荔枝椿象

平腹小蜂是荔枝椿象的天敵，會將卵寄生於荔枝椿象的卵中，使其無法孵化，台中市府農業局近年減少害蟲荔枝椿象，今年自3月10日...

影／5000張額溫卡送學童 許淑華：為偏鄉防疫盡分心力

面對國內外額溫及耳溫槍缺貨，而疫情延燒，定時測量體溫成為基層學校最主要防疫工作，立法委員許淑華主動自費提供5000張額溫...

熱門新聞

影／神秘軍車開進校園等載官兵影像曝光 校怒：太誇張

疫情升高 澎縣長賴峰偉要求全縣外出戴口罩：否則開罰3000元

獨／國際向新北求援 「Yu Ih Hou」寄防疫物資秀國旗

夠霸氣！確診者足跡小港郵局讓員工放2周假

口罩3.0上路！超商插卡預購口罩 北市民眾直呼超級快

召回官兵一中商圈待1、2小時 整街店關大半

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。