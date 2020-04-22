製鞋龍頭寶成集團擬實施無薪假 彰化廠明天與工會協商

新冠肺炎疫情蔓延，全球製鞋龍頭寶成集團傳出研議，台灣員工與海外台幹，每人每月放6天無薪假（減班休息），預估影響人數超過3千多人，寶成位在彰化福興鄉的工廠是集團起家厝，彰化縣勞工處2個星期前也接獲寶成工業公司人員諮詢無薪假相關法規，資方預計明天將與工會協商相關事宜。

彰化縣政府勞工處副處長何俊昇說，寶成彰化廠人員日前向縣府詢問減班休息的相關辦法，並表示會回去評估考量，昨天就從媒體得知寶成集團海內外員工規畫放無薪假消息。

因員工放無薪假等於是變更勞務契約，需要勞資雙方合意才能執行，寶成福興廠資方明天預計與工會人員閉門協商，縣府也會派人前往了解，會有多少員工放無薪假還不得而知。

據了解，寶成旗下福興廠約有2千6百名員工，幾乎是本籍勞工，為鄰近鹿港、福興鄉鎮創造不少就業機會，如今面臨疫情衝擊，居民工作受影響，但知情人士認為，寶成在薪資、福利都算是照顧員工，多數員工應會願意共體時艱，估計實際放無薪假的人數將不少。

彰化縣政府統計目前為止縣內有1141名勞工通報資遣，268人放無薪假，寶成目前研議實施無薪假可能從6月起到12月底，但企業放無薪假沒通報並沒有罰責，縣府僅提供行政指導，實際上放無薪假的人數可能更多。