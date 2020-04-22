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艦隊官兵召回集合點惹議 王惠美盼軍方先知會

中央社 / 彰化22日電

海軍敦睦艦隊傳出新冠肺炎群聚感染，全體官兵被召回檢疫隔離，部分官兵在彰化精誠中學集合。彰化縣長王惠美說，國防部之前如果先知會地方，地方一定會協助，防疫不容有缺口。

海軍敦睦艦隊27名成員確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），其餘官兵則被召回接受檢疫隔離，國防部21日晚間公布全國19處集合地點。

由於官兵人數多，國防部在全台各地集合官兵，其中彰化市的精誠中學也是集合地點。彰化縣衛生局長葉彥伯接受媒體訪問時說，事先並不知道國防部為何挑選這些地點，要集合前也未通知衛生局，不過這些集合的官兵未傳出確診病例。

彰化縣長王惠美今天在拜訪青農時，被媒體問到國防部集合官兵未通知地方政府，她回應指出，防疫視同作戰，不容許有任何的缺口，國防部如果先知會地方，地方政府一定全力配合，也會建議更適當的集合地點，讓民眾更加安心。

王惠美指出，這次集合的地點大多選擇學校，如果防疫有破口，會讓很多民眾擔心，希望下次遇到類似情形時，能夠知會地方政府，讓地方政府有心理準備，也會盡全力協助。

至於被選為集合地點的彰化精誠中學，校方今天上午派出清潔人員，加強校門口的消毒工作。

國防部 衛生局

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