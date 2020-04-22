磐石艦官兵校門口集合未被告知 林明溱批：不能再發生

國防部敦睦艦隊出現群聚感染，海軍18日緊急召回官兵，南投縣有8人在埔里鎮暨大附中校門口前集合搭車，縣府今天才消毒，讓埔里鎮民「慢半拍」，南投縣府澄清是後來才知道，南投縣長林明溱也批評，防疫應該是中央地方一起，軍方應盡快將疫情告知地方，讓縣政府能及早因應消毒，以免出現破口。

林明溱說，現在疫情這麼嚴重，要將南投縣8名磐石艦士官兵集中隔離檢疫可以理解，但在暨大附中集合，對地方防疫構成不少壓力，軍方或中央應先通知縣政府，讓地方有時間防範。

但縣政府和居民事先不知情，事後不僅民眾恐慌，南投縣衛生局今天安排埔里鎮清潔隊對暨大附中校門口候車地點和周邊環境全面消毒，居民仍認為從18日到現在消毒還有用嗎？質疑縣府「防疫慢半拍」。

林明溱說，全民都擔心爆發社區感染，但軍方如果能在第一時間告訴縣政府，縣府也能及早動員派人消毒，直到昨天縣政府才知道這件事，也只能事後消毒，希望南投縣不要有疫情發生，也希望中央疫情中心掌握到疫情和地方有關，也要先告訴縣政府才能同步防範，類似敦睦艦隊召集官兵卻沒告知地方的情況不要再發生。