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敦睦艦隊全台集合點多 盧秀燕：感染種子到處撒

中央社 / 台中22日電

敦睦艦隊緊急召回官兵集合點，在台中一中後又知道有烏日東園國小，台中市盧秀燕今天對此表示，軍方把集合點像感染種子一樣全國到處撒，讓全國感染風險提高，真是可惡至極。

敦睦艦隊發生新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染案，國防部21日晚間公布全國19處集合地點，台中市轄內除已知的台中一中外，另有烏日東園國小校門外，盧秀燕昨晚得知消息後，已令環保局今天一早先行消毒，並前往烏日東園國小視察。

盧秀燕接受媒體聯訪時表示，昨晚才知道消息，集合地點不只台中一中，還有烏日東園國小，緊急通知清潔人員，今天一大早就趕緊來消毒整個區域，由於當地人心惶惶，她今天來安撫全校師生的情緒，也安撫當地民眾。

盧秀燕指出，國防部既然知道敦睦艦隊有問題，而且艦隊有人發燒，怎麼可以將風險的種子在全國到處撒，全國就有19個集合點，使得全國感染風險大為提高，真是可惡至極。

盧秀燕也呼籲，軍方能確實吐露情形，不要像擠牙膏一樣，每天擠一點出來，地方問都問不出來，都是從各方面零零碎碎消息拼湊出來，例如知道在東園國小集合，但到底4名官兵站在什麼地方，對面、還是校門口，這個範圍這麼大，只好所有地方全部消毒，這是很大的工程，不過，根據校方登錄出入人員資料，這4名官兵應該沒有進入校園內。

盧秀燕強調，希望軍方能夠讓大家精確了解狀況，包括在東園國小集合的4名官兵現況如何，相信各縣市政府都一樣，因為沒辦法拿到準確資料，因此在防疫善後上非常辛苦，呼籲軍方既然已經發生了，地方願意幫忙、願意善後，但一定要有清楚的資料，才能精準防疫、精準補破網，不然真得太辛苦了。

盧秀燕 敦睦艦隊 台中市

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