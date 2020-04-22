立法院植樹 3院長均強調道法自然
為響應2020年世界地球日50周年，立法院上午在民主議政園區民主草坪舉辦植樹活動，由立法院長游錫堃偕同前院長王金平、蘇嘉全、副院長蔡其昌及在地機關團體代表20餘人，一同手植苗木，希望藉由植樹活動，達到拋磚引玉全民種樹的效果。
游錫堃等人均呼籲，大家應尊重自然，珍愛地球。
植樹活動在行政院農業委員會林務局(南投林區管理處)協助下，沿著民主草坪步道及草坪周邊區域，選種臺灣肖楠、樟樹、茄苳、楝樹、臺灣櫸、水黃皮、光蠟樹、七里香等8種臺灣本土喬木，總計372株。並分別依各樹種之樹形，以團狀或帶狀的方式種植，以綠化與美化草坪環境，為民主草坪日後花木扶疏、大樹成蔭的景觀，奠定良好的基礎。
期待在數年後，苗木能成長茁壯，形成綠色園道，將民主草坪塑造成四季皆宜、優質的活動空間，讓民眾走進這裏、喜歡這裏、愛上這裏，成為生活日常不可或缺的一部分。
立法院民主議政園區早在臺灣省議會時代，由歷任議長的規劃下，形成省議員植樹的傳統，園區昔日所種植的樹苗，今日已是大樹成蔭、一片欣欣向榮。
民主草坪新植的樹苗加上原有的200多種株亞熱帶喬木，園區將有3000餘株樹木，每年可達到固碳約30公噸效果，不僅增加綠蔭、美化生活環境，對於淨化空氣品質及生態環境將有很大的幫助，並為自然生態永續發展盡一份力，更象徵臺灣民主的傳承與茁壯。
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