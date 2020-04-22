最高補助6萬元 南投長照家庭減輕經濟壓力別錯過

經濟壓力是長期照顧者家庭一大難題，今年新冠肺炎疫情影響，資遣、無薪假都讓長照家庭壓力倍增，南投縣社會勞動處表示，為了減輕長照家庭經濟壓力，對住宿式服務機構使用者補助最高1年補助6萬元，且延長申請補助期限到6月1日前，希望讓老人或身障者都能受到照顧。

南投縣社會及勞動處表示，南投縣人口老化比例高，家中有需要長期照顧者，整個家庭都會造成嚴重衝擊，其中，超過4成感到經濟負擔重，也有家屬無法承受照顧壓力。為了減輕照顧家庭壓力，對於自費使用住宿服務長照機構、老人福利機構、護理之家、榮民之家、兒童及少年安置教養機構、身心障礙機構，政府提供補助減輕壓力。

申請資格為累計住宿90天以上、且106年度綜合所得稅累進稅率未達20%且非按20%稅率課徵基本稅額者，每人每年補助一次，補助金額依稅率級距0%、5%、12%，分別為6萬元、5萬4000元、4萬5600元。108年曾經或已經領有政府住宿費用補助者不予補助。

社會及勞動處長林志忠說，南投縣長期住宿服務機構共有30多家，已有1066戶個案申請補助，但有2成符合資格者未申請，研判和疫情和家庭成員有關。曾有符合資格者沒有申請，經瞭解是家庭成員沒人願出面申請；為了避免有社會邊緣戶無法受到協助，縣府也請住宿機構協助代為申請。

申請者需為本人或是機構簽約人，只需攜帶住宿式服務機構使用者補助費申請書、入住機構完整契約書影本、108年度三個月之繳費收據影本、使用機構者存摺影本即可洽縣府辦理。或電洽049-2222106分機1841詢問。