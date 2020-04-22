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南投海軍召回點是埔里暨大附中校門口 縣府：軍方隱匿

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
國防部敦睦艦隊出現確診個案，南投縣今針對18日海軍集合候車點「暨大附中校門前空地」進行消毒，挨轟「防疫慢半拍」，縣府喊冤是「軍方隱匿」才沒能當天消毒。圖／埔里鎮公所提供
國防部敦睦艦隊出現確診個案，南投縣今針對18日海軍集合候車點「暨大附中校門前空地」進行消毒，挨轟「防疫慢半拍」，縣府喊冤是「軍方隱匿」才沒能當天消毒。圖／埔里鎮公所提供

國防部敦睦艦隊出現確診個案，海軍18日緊急召回705名官兵，南投縣集合點在埔里暨大附中校門口空地，縣府急洽公所今才消毒，民眾砲轟「防疫慢半拍」，且要求公布縣內官兵足跡，縣府則喊冤並直言，是「軍方隱匿」才沒能當天消毒。

國防部18日召回敦睦艦隊官兵，昨被爆出召回點遍及全台14縣市，其中涵蓋南投縣「埔里高中」上車8人，引發民眾恐慌，縣府昨緊急通報公所，並安排今天全面消毒，但不少地方民眾質疑，事隔5天才進行消毒，砲轟「防疫慢半拍」。

南投縣衛生局今喊冤並說明，18日獲報南投有1海軍有上呼吸道症狀，當下即介入處理進行採檢和疫調，對其欲返回軍隊集中檢疫也存疑，認為縣內海軍應不僅1人，但向該官兵或軍方詢問，對方都未正面回覆，幸其最後二採皆為陰性。

衛生局長黃昭郎說，軍方昨被立委爆出海軍集結召回點遍布全台14縣市19處，其中涵蓋10所學校，傍晚才發布新聞稿詳實說明，但仍未通知地方政府，而相關集合點資訊，軍方若能第一時間告知，而非隱匿，地方絕對能在第一時間消毒。

而衛生局昨傍晚第一時間得知「埔里高中」即進行求證瞭解，確認地點是暨大附中校門口空地時，立刻通知當地公所，請校方先以局部消毒，並拉封鎖線，再排定今上午由公所清潔隊對該候車點及周邊區域，高規格以漂白水進行全面性消毒。

黃表示，考量入夜及清晨水氣重，噴灑消毒恐降低殺菌效果，並排除上課出入時間，才會排定消毒人員今上午8點半作業，而除海軍召回點的候車處外，更擴大消毒範圍，從埔基醫院到愛蘭國小周邊都進行消毒，目前也已完成消毒作業。

針對，民眾要求公布在暨大附中上車8人的足跡，衛生局則表示，依據中央規範，未確診前應視為一般生病個案，因此不會先行公告，但針對疑似個案，都有事先進行疫調，掌握其足跡，並通知相關接觸者做好自主管理，民眾毋須過度恐慌。

衛生局 海軍 埔里

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