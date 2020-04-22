敦睦艦隊官兵在彰化精誠中學校門口集合 引來斥責聲浪

海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染，軍方18日下午緊急召回全台各地700多位官兵及實習生，像在台中集合地點在台中一中即引來地方強烈抗議，彰化的集合地點則在精誠中學大門口，共有15名官兵，警衛發現，機警通報校方，下午約3時立即委外消毒，彰化市長林世賢今天在臉書將此事曝光，強調已經完成消毒，民眾不要恐慌。

不過，依中央流行疫情指揮中心的資訊，海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染所做的700多名官兵疫調中，已知25名確診者中，彰化縣至今尚未有確診案例。

林世賢說，4月18日下午￼2時50分許，有疑似15位疑似阿兵哥在精誠中學門口集合，警衛人員立即趨前查詢，但他們都不明確回答￼，直到到3時許，看到有穿隔離衣的人開軍醫院車來載走後，就發現不對勁，校方反應快速，立即全面消毒，沒有讓任何校方人員師生接觸到，並在下午3時30分全面消毒完畢。

林世賢要求軍方要檢討，為何集合與疫情相關人員，事前事後都沒通知校方，也沒告訴地方政府。林世賢的粉絲團網友，也指責軍方做法不當，選在學校大門口集合，容易造成疫情擴散，也引起恐慌，但也有人為軍方緩頰：「事情有處理好即可，不要再破壞軍方的形象。我們每個人都是台灣隊友，我們還需要國軍的保護」。

精誠中學圖書館主任王許勇證實確有其事，除表示半小時內從校門口、公布欄馬上、YouBike站，全都大消毒，並強調召回人員是在校外，與師生未有實際接觸，但校方對於事先未獲得通知，仍感到十分錯愕，幸好警衛人員機警，及時消毒。