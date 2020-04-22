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中市出動500萬隻平腹小蜂 掃蕩害蟲荔枝椿象

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
荔枝椿象卵旁的昆蟲為平腹小蜂。圖／台中市府農業局提供
荔枝椿象卵旁的昆蟲為平腹小蜂。圖／台中市府農業局提供

平腹小蜂是荔枝椿象的天敵，會將卵寄生於荔枝椿象的卵中，使其無法孵化，台中市府農業局近年減少害蟲荔枝椿象，今年自3月10日至4月28日陸續在台中荔枝及龍眼產區釋放500萬隻平腹小蜂大軍，掃除荔枝椿象，「等同出動百萬大軍」消滅害蟲，還不用噴灑農藥，損傷動植物。

農業局表示，平腹小蜂為卵寄生蜂，可將卵寄生於荔枝椿象卵中，造成荔枝椿象無法孵化，經過20天，平腹小蜂羽化後會繼續於田間寄生荔枝椿象卵，逐年降低害蟲數量，以達生態平衡。

農業局表示，荔枝椿象於2009年開始入侵台灣，近年擴散至全台各地，造成荔枝及龍眼嚴重損失，透過逐年釋放平腹小蜂，抑制荔枝椿象卵孵化率達7成以上，再搭配化學、物理等綜合防治法，能有效降低荔枝椿象危害，且透過生物防治可減少農藥使用，農業局將持續推廣至各農會、產銷班、農民等使用。

農業局2018年輔導霧峰區公所及豐原區農會設立平腹小蜂飼育中心，為全台唯一由市府經費自行繁殖平腹小蜂的飼育中心。每年配合荔枝、龍眼生長週期及荔枝椿象田間發生密度，於荔枝椿象產卵期，以蓖麻蠶卵或柞蠺卵作為平腹小蜂的代用寄主，大量繁殖平腹小蜂，並雇用農友於主要荔枝與龍眼產區釋放平腹小蜂。

今年平腹小蜂飼育中心預計生產約500萬隻平腹小蜂，自3月10日至4月28日，於太平、霧峰、大里、神岡等主要荔枝及龍眼產區陸續分4次釋放。今年生產的平腹小蜂如有剩餘，將優先開放參與物理防治「卵片收購計畫」的農友索取。

飼育中心飼育平腹小蜂情形。圖／台中市府農業局提供
飼育中心飼育平腹小蜂情形。圖／台中市府農業局提供
台中市府農業局今年自3月10日至4月28日，陸續在台中荔枝及龍眼產區釋放500萬隻平腹小蜂大軍，掃除荔枝椿象。圖／台中市府農業局提供
台中市府農業局今年自3月10日至4月28日，陸續在台中荔枝及龍眼產區釋放500萬隻平腹小蜂大軍，掃除荔枝椿象。圖／台中市府農業局提供

荔枝椿象 農民

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