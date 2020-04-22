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五一連假飯店訂房僅剩4成 林佳龍：紓困滾動式檢討

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
交通部長林佳龍（右三）今天上午到台南晶英飯店視察。記者鄭維真／攝影
交通部長林佳龍（右三）今天上午到台南晶英飯店視察。記者鄭維真／攝影

交通部長林佳龍今天在立委林俊憲的安排下，到台南視察觀光產業受到新冠肺炎疫情衝擊的現況，台南晶英酒店指出，以往宴會廳收入千萬，但這個月是零收入，清明連假住房率有9成，五一連假訂房率卻僅剩4成，且是看得到不一定吃得到，「觀光產業正在過嚴峻的寒冬」。

林佳龍今天上午在台南市長黃偉哲、立委林俊憲及議員呂維胤、蔡筱薇、沈震東的陪同下台南晶英酒店視察。林佳龍說，這次疫情對觀光業衝擊，以飯店業來說，業績都掉到2、3成以下，中央除了提供酒精、口罩等防疫物資，更重要是希望協助觀光業者度過難關，包括員工培訓、薪資補貼等紓困措施。

林俊憲建議中央補助應反映到飯店實際減少的營業額，林佳龍表示，交通部會從優認定，並參考地方政府的房屋稅、地價稅來做營運虧損補助，目前最高可到達1800萬元，這部分已開始發放，所有的紓困措施都會隨著疫情發展滾動式檢討。

林佳龍指出，針對旅行社、飯店、民宿、遊樂區等觀光業都有補助額；運輸業方面包括計程車、遊覽車等將近10萬人，已經超過5萬人已領取每月1萬元補助，會有連續3個月，其他防疫物資也會全力支持。

台南晶英酒店總經理李靖文說，3月業績衰退47％，比起來已算是資優生，4月到現在目前衰退55％，對飯店來說非常辛苦，但為了員工生計，目前沒有讓員工放無薪假，所以薪資負擔也非常大。

李靖文表示，台南晶英上個月住房率平均61％，清明連假有9成，甚至有2天是百分之百住房率，但後來公布11個熱門景點呼籲大家不要群聚，住房率開始下降，平常只有3成左右，4月目前住房率為35％，本來五一連假以往大家都還不錯，現在訂房率僅有40％，並不樂觀。

李靖文說，飯店利用業務比較淡的疫情期間做員工培訓，觀光局也有紓困培訓，協助大家趁這段時間提升競爭力，飯店也會配合防疫中心的指揮。

新冠肺炎 COVID-19 疫情紓困 林佳龍 旅行社 旅遊業

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