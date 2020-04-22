影／5000張額溫卡送學童 許淑華：為偏鄉防疫盡分心力

面對國內外額溫及耳溫槍缺貨，而疫情延燒，定時測量體溫成為基層學校最主要防疫工作，立法委員許淑華主動自費提供5000張額溫檢測卡給鹿谷鄉及竹山鎮13所小學的全體師生共計3260位，希望在防疫期間為孩童提供更簡單的自主管理方式，降低群聚感染。

許淑華說，新冠肺炎疫情期間，學校防疫不如從每位師生做起，但由於耳溫槍並非隨手可得，因此自費訂制簡單方便的額溫卡，提供給鹿谷、竹山等地的13所國小，人手一卡，隨時都可以自己檢測體溫，從學校做起，提升安全衛生的社區環境。

上午在鹿谷、竹山的國小捐贈活動中，許淑華也與各校校長及家長代表，一同帶領大家示範正確的額溫檢測卡使用方式，將黑色晶片部分，輕貼額頭8至15秒後，晶片即會自動浮現溫度字樣，藉此判定使用者是否有發燒症狀，而卡片在酒精消毒後即可重覆使用。

許淑華強調，雖然額溫檢測卡為測量體溫提供另一項方便快速的選擇，但是檢測卡本身並非專業醫療用品，如有體溫過高或是身體不適的情況，請立即使用正規耳溫槍再次確認並儘速尋求適當的醫療幫助。