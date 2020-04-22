敦睦艦官兵西部足跡獨漏彰化 議員：彰化其實很好玩

國軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚，確診官兵活動範圍遍及10多個縣市，地方政府紛紛公佈路過足跡，西部縣市幾乎全上榜，卻獨漏有彰化縣，時代力量彰化縣議員吳韋達在個人臉書專業上貼文「是不是彰化沒什麼好玩的，被漏的真徹底」引起網友熱烈討論，昨晚他再貼文「彰化其實很好玩，等疫情過了歡迎大家來玩」，趁機為彰化觀光行銷。

敦睦艦隊已有27人染疫，下船後活動足跡超過10縣市，基隆、新北、台北、桃園、新竹、苗栗、台中、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等，獨缺彰化，彰化衛生局也指出未收到中央通知，目前沒必要、也不需要特別公布行動足跡，縣民不須過度恐慌。

吳韋達20日晚間貼文「這次軍艦疫情全台趴趴走，西半部獨漏彰化，是不是彰化沒什麼好玩的，被漏的真徹底，不知道該開心還是難過。」

吳韋達昨晚再發文指出，官兵疫情足跡遍及台灣西半部，唯獨彰化沒事，網友還逗趣說可能要感謝彰化八卦山大佛的神威，疫情期間大家盡量減少不必要觀光，但是彰化仍是有很多值得到訪的地方，只是宣傳沒跟上，光是在他的選區內就有一堆口袋名單，「防疫可以說我們邊緣化，但是彰化絕對不是邊緣人。」

他推薦彰化、花壇、芬園等鄉鎮市的景點，包括顏氏牧場、貓頭鷹廣場、八卦山大佛、扇形車庫、忠權彩繪社區、福田社區賞桐花、木瓜牛乳大王、不二坊蛋黃酥、有洞天水管餐廳、五目坊茉莉館、日月山景休閒農場、茉莉花夢想館、虎山巖金針花以及就是愛荔枝樂園、今夜星辰休閒農場，邀請遊客疫情過後來大玩特玩。