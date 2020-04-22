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中市西屯福雅里長5/16補選 激戰傳選舉歪風選委會調查

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市西屯區福雅里長王明興(前排中男性)5月16日補選。圖/取自王明興里長臉書
台中市西屯區福雅里長王明興(前排中男性)5月16日補選。圖/取自王明興里長臉書

台中市西屯區福雅里長王明興2月23日辭世，台中市選委會擇定5月16日辦理補選，目前有4人登記。

福雅里長王明興病逝，過世前還賣力宣傳台灣燈會，辦理里民活動，驟然撒手，讓地方人不捨。

依據地方制度法第82條規定，里長死亡者，應自事實發生之日起3個月內完成補選。選委會擇5月16日補選投票。

該里里長候選人補選4人登記，從28歳到74歳，老中青都有。包括王英彥，35年次(74歲)，無黨籍、高職畢業。

王中虛，37年次(72歲)，無黨籍、中正理工學院化學所碩士。

蕭世鵬，56年次(53歲)，無黨籍、國中畢業。

王勝偉，81年次(28歲)，國民黨、台大物理治療所碩士班在學生。

台中市選委會召開第103次委員會，有委員提及，4位候選人競爭激烈，文宣贈品齊飛，是否逾越「賄選犯行例舉」的賄選標準，最後由監察小組召集人王洲明實地了解。

西屯區福雅里選舉人數5456人，去年總統選舉時設置四個投開票所，屬中型里別，議員與立委紛紛搶進綁樁。

選舉委員會議中，有委員表示該里里長補選競爭激烈，有候選人分送各種文宣紀念品氾濫，已影響選選風。王洲明表示，如發現不法情形，即進行蒐證，移請台中地檢署偵辦。

選委會 台中市

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