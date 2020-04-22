彰化秀傳醫院化療室升級 提供「冰帽」改善患者掉髮

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化秀傳癌症資源中心提供間諮商室、衛教室及日光書坊。記者林敬家／攝影
彰化秀傳癌症資源中心提供間諮商室、衛教室及日光書坊。記者林敬家／攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，彰化秀傳醫院仍依照計畫重新打造化療室，病床、躺椅均間隔超過1.5公尺，採光良好且能遠望公園景觀，堪稱做化療的五星級環境，全新化療室正式啟用。

秀傳癌症醫院長張正雄表示，化療室從延平大樓三樓搬遷到六樓，場地寬敞明亮又溫暖，空間設計符合病人需求。50坪空間目前有躺椅9張、病床4張，間隔均大於1.5公尺，室內透過戶外光線充滿生命力，並使用精油有效改善化療出現的難聞味道，也能遠眺周邊景觀，整體空間舒適明亮。

「秀傳癌症資源中心」也喬遷到六樓，有1間諮商室、1間衛教室及1間日光書坊，提供癌症病友及家屬使用。

張正雄是血液腫瘤科的權威醫師，從醫34年，早年在全國推廣「癌症診療品質認證醫院」，也是國內早期將門診化療帶入醫院的醫師，他提到，癌症長年位居國人十大死因第一位，且癌症的治療複雜度很高，當病人被診斷出癌症，內心已承受很大的痛苦，而民眾既有的觀念認為彰化是鄉下，若要更好治療大多會往北部就醫，這會讓病人更辛苦。

張正雄也說，癌症病人最不喜歡的治療就是化療，因為病人會掉頭髮，所以化療室擺放符合美國FDA認證「冰帽」，可以冷卻頭皮，病人戴上「冰帽」能減緩掉髮

43歲乳癌患者黃太太說，化療時使用「冰帽」有效減緩掉髮情況，面對病情心情會變得比較好、較有自信。

化療室擺放符合美國FDA認證「冰帽」，可以冷卻頭皮，病人戴上「冰帽」能減緩掉髮。記者林敬家／攝影
化療室擺放符合美國FDA認證「冰帽」，可以冷卻頭皮，病人戴上「冰帽」能減緩掉髮。記者林敬家／攝影
彰化秀傳醫院改善化療室，啟用當日也為癌症患者慶生。記者林敬家／攝影
彰化秀傳醫院改善化療室，啟用當日也為癌症患者慶生。記者林敬家／攝影

癌症 掉髮 醫師

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