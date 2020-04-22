3萬片口罩壓箱底 直播主免費送要為防疫工作打氣

彰化縣胡凱彬直播團隊最近發現去年訂購的3萬片口罩壓箱底，團隊直播主邱子桓說，最近也不能賣口罩，團隊更不想發國難財，乾脆把口罩拿出來送，前幾天已送給在地永靖崙美村及公所，最近還要贈送給彰化市在地社區和遠送到確診案比較多的新北和台北，希望對疫情防治盡一份心力。

邱子桓說，這批口罩是去年進衛生紙時一起進貨的，由於直播團體以販賣藝品為主，貨物量很多，壓箱底的口罩最近在清理時才被發現，團隊成員即花了時間分裝每份二個口罩，要送給需要的地方。

不過其送口罩一事也引發有民眾質疑為何有這麼大量的醫療口罩可送，邱子桓說，這可能是同業間的誤解，口罩是去年進的防塵口罩，並未強調醫療口罩，免費分送完全只是團隊認為想回饋社會的心，因為「能力愈大，責任愈大」，也希望送口罩為防疫工作打氣。