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南投設青年事務諮詢會 遴選18至45歲縣民當代表

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣年輕人外流嚴重，縣府近年加強青年政策力度，跨單位屢辦青年座談會，推出青年住宅、創業貸款等政策，更規劃籌設青年事務諮詢會。圖／南投縣政府提供
南投縣年輕人外流嚴重，縣府近年加強青年政策力度，跨單位屢辦青年座談會，推出青年住宅、創業貸款等政策，更規劃籌設青年事務諮詢會。圖／南投縣政府提供

南投縣政府為瞭解青年需求，讓青創意見或建議成為推動政策參考依據，規畫設置青年事務諮詢會，第一屆將遴選4至6位青年代表，昨起開放18至45歲縣民提出書面報名，縣府表示，盼透過青年公共參與平台，打造青年宜居的幸福城市。

縣長林明溱說，縣內年輕人外流嚴重，縣府近年加強青年政策力度，因此跨單位屢辦青年座談會，面對面會談瞭解其需求，也推出青年住宅、創業貸款等政策，同時規畫籌設青年事務諮詢會，盼其意見能成為縣府推動政策的參考。

林也提到，正式辦理青年事務諮詢會前，必須先遴選出第一屆青年代表，由他們來反映縣內青年意見和需求，對想要培養政治相關經驗，關心在地議題或對青年需求很有想法等年輕人都很適合參加，也能透過這青年平台一展長才和抱負。

社勞處表示，歡迎關心在地議題、願意積極參與公共事務，並設籍南投縣的18至45歲青年踴躍報名，符合資格者可至南投縣政府官網／最新消息處下載書面資料，並在5月20日前完成寄送資料。

青年住宅 青創

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