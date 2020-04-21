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疫情重創旅宿業 彰化旅館：6月不好轉年底可能要關門

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府今天舉辦新型冠狀病毒肺炎疫情紓困與振興觀光產業座談會，縣長王惠美聽取彰化旅宿業者心聲 。記者林敬家／攝影
彰化縣政府今天舉辦新型冠狀病毒肺炎疫情紓困與振興觀光產業座談會，縣長王惠美聽取彰化旅宿業者心聲 。記者林敬家／攝影

新冠肺炎影響下，彰化觀光相關產業以旅宿業衝擊最大，中央提紓困方案，但地方霧煞煞，彰化縣政府今天首辦說明會，其中有經營快20年的旅宿業擔心撐不過今年，業者建議不要紙上談兵，盡快定出細項。

彰化縣政府今天據半紓困與振興觀光產業座談會，邀請縣內相關業者了解各項紓困內容，彰化市旅館業者林姓業者說，彰化早在2月初就傳出白牌車司機染疫案，從那時之後營運大受影響，現在來客狀況已掉了7成以上，每天營業就是虧錢，公會雖開辦「產業轉型培訓課程」，由政府可補助工時減少的員工去上課，但因旅館規模小，員工只6人，人員短少若去上課不便排假，因此未參加。

林姓業者也說，因旅館是租用的，目前就政府紓困方案，只能試著申請員工薪資補助，員工跟著做了快20年，最近因經營慘澹，2人陸續離職，目前還在觀望，若到6月情況未好轉，下半年合約到期可能就得關門。

彰化桂冠精品旅館董事長謝榮聰表示，這次疫情讓規模越大的旅宿業者衝擊越大，縣內旅館業平均都受到2到4成以上的影響，政府推出稅務減免、補助等措施不無小補，若確實如政府規劃的旅宿業整修補助，將有很大幫助，但目前相關辦法都還未明確定出，詢問也碰壁，希望盡快有眉目。

彰化縣長王惠美今天到場關心業者，她說，縣府因應疫情，推出各項稅捐減免措施及延期、分期繳稅措施，包括使用牌照稅、房屋稅、娛樂稅、所得稅、營所稅以及營業稅等，另提出1年免息「彰化縣幸福圓夢貸款計畫」，希望幫企業度過難關。

彰化縣政府今天舉辦新型冠狀病毒肺炎疫情紓困與振興觀光產業座談會，有觀光工廠、旅宿業者參加。
彰化縣政府今天舉辦新型冠狀病毒肺炎疫情紓困與振興觀光產業座談會，有觀光工廠、旅宿業者參加。

疫情 新冠肺炎

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