疫情重創旅宿業 彰化旅館：6月不好轉年底可能要關門

新冠肺炎影響下，彰化觀光相關產業以旅宿業衝擊最大，中央提紓困方案，但地方霧煞煞，彰化縣政府今天首辦說明會，其中有經營快20年的旅宿業擔心撐不過今年，業者建議不要紙上談兵，盡快定出細項。

彰化縣政府今天據半紓困與振興觀光產業座談會，邀請縣內相關業者了解各項紓困內容，彰化市旅館業者林姓業者說，彰化早在2月初就傳出白牌車司機染疫案，從那時之後營運大受影響，現在來客狀況已掉了7成以上，每天營業就是虧錢，公會雖開辦「產業轉型培訓課程」，由政府可補助工時減少的員工去上課，但因旅館規模小，員工只6人，人員短少若去上課不便排假，因此未參加。

林姓業者也說，因旅館是租用的，目前就政府紓困方案，只能試著申請員工薪資補助，員工跟著做了快20年，最近因經營慘澹，2人陸續離職，目前還在觀望，若到6月情況未好轉，下半年合約到期可能就得關門。

彰化桂冠精品旅館董事長謝榮聰表示，這次疫情讓規模越大的旅宿業者衝擊越大，縣內旅館業平均都受到2到4成以上的影響，政府推出稅務減免、補助等措施不無小補，若確實如政府規劃的旅宿業整修補助，將有很大幫助，但目前相關辦法都還未明確定出，詢問也碰壁，希望盡快有眉目。