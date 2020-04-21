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筏子溪大量死魚超驚人 枯水期斷流惹禍

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市筏子溪與十三寮排水匯流處因枯水期，河道無水流動，導致昨日有上百條魚類死亡，景象驚人。圖／張豐年提供
台中市筏子溪與十三寮排水匯流處因枯水期，河道無水流動，導致昨日有上百條魚類死亡，景象驚人。圖／張豐年提供

台中市筏子溪與十三寮排水匯流處因枯水期，河道無水流動，導致昨日有上百條魚類死亡，第三河川局今日派員清除魚屍。台灣生態學會顧問張豐年要求最上游的石岡壩應多放流一些水，避免因缺水造成魚死。對此，經濟部水利署表示，將視降雨情況增加灌溉供水量，並研議建置備援水井，解決枯旱時斷水魚死問題。

張豐年表示，本月19日傍晚於筏子溪與十三寮排水匯流處，發現魚類因缺水浮出水面，未料昨日下午4時許即發現有上百條魚死亡，令人心痛。他說，一旦出現斷流，若不緊急應變，群魚必死，要求中水局石岡壩管理中心多放流一些水，解決筏子溪缺水造成魚死問題。

經濟部水利署中區水資源局副局長潘禎哲表示，筏子溪為台中市區大雅排水及十三寮排水匯集而成，水源來自都市民生與農業灌溉回歸水、降雨地表逕流水及地下水層伏流水，每年10月至隔年4月進入枯水期，水量少又不穩定，在無持續穩定的水源挹注下，上游河段於枯旱時難維持河道水域。

潘禎哲說，因筏子溪最上游位處石岡壩供應的葫蘆墩圳西屯工作站灌區農業用水末端，近期民間團體反映石岡壩供應春耕用水不足，影響筏子溪上游八張犁圳至草湳圳河段出現斷流魚死事件，實屬天然現象。

經濟部水利署副署長鍾朝恭表示，現在是枯水期，基於防疫考量，必須節約用水，但為了讓魚類可以生存，將視降雨情況調整灌溉供水量，若無降雨缺水時，用水量從6CMS增加至7.5CMS，以農田回歸水增加筏子溪川流量，降低魚類死傷情形；並研議尋找合適地點建置備援水井，以解決枯旱時缺水問題。

台中市筏子溪與十三寮排水匯流處因枯水期，河道無水流動，導致昨日有上百條魚類死亡，第三河川局今日已派員清除魚屍。圖／張豐年提供
台中市筏子溪與十三寮排水匯流處因枯水期，河道無水流動，導致昨日有上百條魚類死亡，第三河川局今日已派員清除魚屍。圖／張豐年提供
經濟部水利署今日舉行協調會，解決筏子溪枯旱時斷水魚死問題。記者余采瀅／攝影
經濟部水利署今日舉行協調會，解決筏子溪枯旱時斷水魚死問題。記者余采瀅／攝影
台中市筏子溪與十三寮排水匯流處因枯水期，河道無水流動，導致昨日有上百條魚類死亡，景象驚人。圖／張豐年提供
台中市筏子溪與十三寮排水匯流處因枯水期，河道無水流動，導致昨日有上百條魚類死亡，景象驚人。圖／張豐年提供

水利署

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