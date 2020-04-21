召回官兵一中商圈待1、2小時 整街店關大半

磐石艦召回中部官兵，在台中一中校門口集合，官兵包括兩確診病例在一中商圈買便當上廁所，台中市政府今天公布新足跡點，下午消息傳開，一中街整條街商店關了大半，林姓業者在同條街兩店停業，大罵「海軍簡直防疫豬隊友！」她表示業者應聯合申請國賠。

台中市經發局長張峯源指出， 今天軍艦確診個案新足跡，已要求北區一中街7-11、向上路7段7-11及北區尊賢街的全家超商停業，7-11很沙力表示馬上配合，今天下午已貼出公告：暫時停業。環保局長吳志超表示，今天已到一中街消毒。

一中街餐飲店林姓業者指出，她在一中街7-11超商兩旁開4家店，距離近的兩家已暫時停業，她說，整條街今天下午已關了一大半，她怒斥「海軍真是豬隊友！」一中商圈店家被軍方害慘了！整個下午商圈街上幾乎沒人，她說，打算聯合店家申請國賠，要求軍方負責。