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互助會問題燒議事廳 王惠美回應「為會長拍手」惹議

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣民進黨團議員聯合質詢，要求縣府確保互助會成員權益。記者林敬家／攝影
彰化縣民進黨團議員聯合質詢，要求縣府確保互助會成員權益。記者林敬家／攝影

彰化縣老人互助會爭議延燒到議事廳，彰化縣議會今天召開臨時會，藍綠議員都針對老人互助會員解散，導致上千名長輩拿不回喪葬互助金提出質詢，民進黨議員賴澤民指出，和美老人互助會長謝式穀曾擔任縣長王惠美先前競選總部主委，要求縣長表態如何處理，對此縣長王惠美說，已交付司法程序，強調依法處理。

民進黨議員賴清美、賴澤民、李成濟、王國忠、葉國雄、莊陞漢等人為互助會員爭權益提出質詢，15名和美老人互助會自救會成員也到場想求助縣府，但因疫情期間，僅能在黨團辦公室看直播。

王惠美強調，不會因為老人會長曾是她過去競總主委就不一樣，絕對依法處理，但也應該要為老人會長拍手，因為老人互助會問題是從民國70幾年就開始，他們現在願意來面對、處理善後，光這點就值得社會各界給予他們肯定鼓勵。

王惠美「拍手」言論，引來民進黨議員不滿，縣議員賴澤民說，這些錢都是長輩長久以來存的棺材本，都是一點一滴存起來，現在縣內老人機加入相關互助會至少1萬人，縣府帶會員按鈴申告是用司法資源，縣府沒有幫助，訴訟程序漫長，長輩無法等那麼久，建議縣府代位求償。

國民黨議員林庚壬、溫芝樺、鄭俊雄等人也接連針對老人互助會質詢，林庚任說，民代應是就實際狀況討論何把錢討回來，而不是每天做秀，說要幫老人們討多少討多少，而縣府也應該作為互助會後盾，輔導會員有退場機制。

彰化縣議員溫芝樺也說，阿嬤曾是彰化老人會長，但因時空背景變遷面臨財產清算，但互助會長輩只要有喪葬費的困難都回盡力幫助。

面對藍綠議員接二連三質詢，王惠美表示，希望民意代表們能保持理性，互助會爭議透過司法程序可清查債和帳本，檢調介入偵辦有無不法，不應該只針對老人會長，這個是全國性的問題，不是只有彰化有，希望中央能立法協助。

彰化縣長王惠美回擊民進黨議員針對老人互助會質詢。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美回擊民進黨議員針對老人互助會質詢。記者林敬家／攝影

王惠美 民進黨

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