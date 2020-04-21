誤會大了！自家番茄遭po網滯銷成堆放到爛...

南投縣埔里鎮是國內蔬果重要產區，當地農民多以溫網室栽種番茄、木瓜等作物，但近期確有民眾上網貼文，放上牛番茄堆成小山放著爛的照片，甚至有人直指是因疫滯銷，引發熱議，卻也讓栽種農民超傻眼，今澄清是「蟲害」，跟疫情無關。

埔里地方臉書社群近期有民眾PO文，貼出一張牛番茄被堆放在果園裡放著爛的照片，還以文字說明「農民心中的痛」，因照片中的番茄堆得猶如一座小山，數量可觀，且在留言指出「餐飲業沒人光顧，農產品滯銷」，引發網友熱議。

不少人在貼文下留言和討論，原本有人憂心是寒害致農作物受損，得知是疫情間皆造成滯銷，相當訝異；也有人建議農民應便宜賣或做成果汁、果乾，也能送給弱勢或社福團體，甚至紛紛幫農民加油打氣，未料卻讓栽種農民超傻眼。

遭PO文指稱因疫滯銷的番茄園位在埔里大湳里，該園主今得知成為網路討論焦點，且將大量番茄成堆放著爛，超級傻眼並澄清「是蟲害」；他提到，其農園非密閉溫室，他又堅守採收期前2個月不噴藥，所以遭受蟲害，採收後堆放要做肥。

園主強調，單純就是「蟲害」，務農雖靠天吃飯，但這次絕不是因為疫情滯銷，果賤傷農之類的，而被蟲蛀的番茄也不宜再製或送人；縣府農業處也表示，這周牛番茄每公斤拍賣價格約22元，經瞭解並非果賤傷農，希望網友勿過渲染。