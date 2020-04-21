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抗疫不忘身心靈成長 彰化縣員林家商校慶邀教職員聯展

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
參展人圖書館退休幹事張柳逸致贈學校篆刻作品。圖／員家提供
參展人圖書館退休幹事張柳逸致贈學校篆刻作品。圖／員家提供

員林家商舉辦68年校慶系列活動，員家藝廊4月21至5月15日展覽現職、退休教職員和學生書畫篆刻作品合計84件，主展人圖書館主任張家楨說，希望退休後有好理由「回娘家」，因此找數位墨友參加校慶展覽活動，催生了「員家人書畫篆刻聯展」。

員家人書畫篆刻聯展，展出退休文書組長張懷仁組長、圖書館退休幹事張柳逸、現職國文科老師李蕙岑、現職特教科老師宋立鈞的書畫及篆刻作品；校長陳定宏表示，今年建校68周年，雖因疫情而暫緩相關慶祝活動，但美感教育與藝術涵養本就源自生活，加上圖書館主任林家楨熱心籌辦展覽，希望藉由「員家人書畫篆刻聯展」讓員家莘莘學子感受師長才藝兼備，藝術洗滌心靈，未嘗不是提升免疫系統的一貼良方。

圖書館退休幹事張柳逸解說她的作品。圖／員家提供
圖書館退休幹事張柳逸解說她的作品。圖／員家提供

圖書館 疫情

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