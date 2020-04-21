台中市府法律諮詢好方便 從早到晚視訊、電話都行

彰化是農業大縣，過去缺工嚴重，今年辦理第4年的「農業師傅」招聘，5月4日到15日開放報名，薪資每月雖可達4萬，但工作辛苦，有人半途退出，也有人因態度不佳被解雇；縣府表示，今年因留用人數多，縣農會團的農業師傅預計只招聘9人。

2020-04-21 00:17