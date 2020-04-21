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台中市府法律諮詢好方便 從早到晚視訊、電話都行
台中市政府法制局在六都首創夜間電話法線上律諮詢，有專科律師駐點法律諮詢室、訴訟程序視訊諮詢服務等方式，提供民眾更方便且專業法律諮詢，節省往返奔波「讓冰冷的法條更有溫度！」
市府法制局長李善植今在市政會議，專案報告「創新法律諮詢多元管道 建構完整法律諮詢服務網」他說，市府「六都首創夜間電話法律諮詢服務」逢周一、三、四的晚上5點到7點，由專業律師在線上為市民解答法律問題。去年7月成立至到今年3月止，受理諮詢件數總計1028件，他希望廣為周知，讓更多民眾了解這項便民服務。
另法制局與台中地方法院推出「訴訟程序視訊諮詢服務」台灣大道市政大樓、北屯區公所、豐原區公所及沙鹿區公所設立服務據點，民眾不必上法院，就近一次諮詢程序及實體法律問題，節省等待及交通時間。
市府除在台灣大道市政大樓、陽明市政大樓及29區公所提供免費法律諮詢服務，另與財團法人法律扶助基金會台中分會合辦專科律師駐點諮詢服務，由該會指派法扶律師，每周三下午進駐市府台灣大道市政大樓文心樓10樓法制局消費者服務中心專科法律諮詢室，協助處理勞資糾紛、消費者卡債及家事案件等。
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