竹山高中統測前祭孔祈福 今年防疫保持安全距離
竹山高中每年在四技統測前，帶領師生，前往克明宮文昌書院祭拜至聖先師孔子，表達師長、家長、校友及在校學弟妹對應屆畢業生的祝福，主委楊非武更贈送文昌登科筆，希望學子們能夠穩定心情，從容應試。
竹山高中表示，過去前往比鄰校園的克明宮拜拜，常常是200多位應屆同學一同前往，今年為考生祈福，祭拜孔子，因應新冠肺炎疫情當前，連進宮廟也必須依照抗疫的規定，保持安全距離。
校長陳漢銘指出，今年統測將於5月2、3日舉行，由於疫情的關係，祈福活動改由每班派代表參加，完成祭孔上文疏的典禮後，再由各班輪流入廟行禮致敬，參與的師生及廟方協助人員均需全程配戴口罩；校友會同時致贈每位師生糕點一份，預祝同學考試考試順利，能得「高點」錄取理想校系。
上午祭孔祈福儀式遵循古禮，校方準備鮮花、素果及蔥芹蒜等象徵好采頭供品，校長陳漢銘擔任主祭，師生除了上祈福文疏外，也由校長及陪祭人員代表敬獻芹、蔥及蒜一對，表示以「勤學」、「聰敏」及「算對」來期勉學生外，校方更叮矚學生，今年統測必須戴口罩應試，同學要記得攜帶。
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