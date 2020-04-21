竹山高中統測前祭孔祈福 今年防疫保持安全距離

竹山高中每年在四技統測前，帶領師生，前往克明宮文昌書院祭拜至聖先師孔子，表達師長、家長、校友及在校學弟妹對應屆畢業生的祝福，主委楊非武更贈送文昌登科筆，希望學子們能夠穩定心情，從容應試。

竹山高中表示，過去前往比鄰校園的克明宮拜拜，常常是200多位應屆同學一同前往，今年為考生祈福，祭拜孔子，因應新冠肺炎疫情當前，連進宮廟也必須依照抗疫的規定，保持安全距離。

校長陳漢銘指出，今年統測將於5月2、3日舉行，由於疫情的關係，祈福活動改由每班派代表參加，完成祭孔上文疏的典禮後，再由各班輪流入廟行禮致敬，參與的師生及廟方協助人員均需全程配戴口罩；校友會同時致贈每位師生糕點一份，預祝同學考試考試順利，能得「高點」錄取理想校系。