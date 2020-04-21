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台灣母彌猴遭宰殺烹食 嚶嚶哭泣猴寶寶被救回

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
野生動物急救站貼文緊急撤下母猴遭烹煮經過，改為講述援救幼猴的醫治現況。圖／翻攝自野生動物急救站網頁
野生動物急救站貼文緊急撤下母猴遭烹煮經過，改為講述援救幼猴的醫治現況。圖／翻攝自野生動物急救站網頁

集集物生中心日前接到通報，某山區工寮旁有野生動物受傷，根據目擊者轉述：一隻猴寶寶當時抱著死去成猴的手，嚶嚶哭泣。而這隻幼猴後續輾轉送到野生動物急救站。

野生動物急救站在貼文中說，「獸醫師為猴寶寶清理右手的傷口時，牠忍著疼痛、怯生生的模樣，讓人心痛……。不知何故，其右手無名指斷裂，且小拇指顏色發紫，評估狀況後，決定立刻為牠進行截肢手術，避免壞死的傷肢造成後續感染。」

所幸猴寶寶手術後，恢復狀況良好，努力學習喝奶、努力地長大，只是從小離開猴群的幼猴，難以再回到野外、融入猴群，未來可能得在收容中心終老了。

據了解，野生動物急救站前天貼文時，原本是講述母猴遭烹煮及援救幼猴的經過，但今天內容卻撤文更改了，野生動物急救站表示，有關烹煮的內容，並無助於野生動物保育，才決定刪改，並表示台灣獼猴寶寶與母親的關係十分緊密，一出生就緊隨著母親，除非母親死亡或遭遇意外，猴寶寶才會和媽媽分開。

動物急救站同時強調，台灣獼猴雖然非保育類動物，但畢竟也是野生動物，不能隨意獵捕宰殺，且彌猴與人類同為靈長類動物，難道不怕人畜共通疾病嗎？

台灣獼猴 獸醫師 手術

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