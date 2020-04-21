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溪頭妖怪村「蘿西家族」傳歇業 業者否認急澄清

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
溪頭妖怪村團隊去年進駐全台僅存的「南投稅務出張所」，以貓妖「蘿西家族」為主題經營，提供輕食、飲品和各式休閒遊戲，讓歷史建築以新型態再出發。記者賴香珊／攝影
溪頭妖怪村團隊去年進駐全台僅存的「南投稅務出張所」，以貓妖「蘿西家族」為主題經營，提供輕食、飲品和各式休閒遊戲，讓歷史建築以新型態再出發。記者賴香珊／攝影

全台僅存的「南投稅務出張所」有「南投小白宮」之稱，但委外經營多舛而閒置，去年元月才由溪頭妖怪村團隊進駐，以貓妖「蘿西家族」為吉祥物，讓歷史建築以新型態再出發，未料卻又傳出因疫將於月底歇業，業者今則澄清「沒要歇業」。

文化局指出，南投稅務出張所位在南投市中山街，1936年落成，原為2層樓平頂建築，1950年改建為斜屋頂，增建左右翼建築；台灣光復後曾做稅捐稽徵處、南投市公所、南投警分局使用，2009年公告為歷史建築，並斥資2700萬元修繕。

修繕後規畫轉型為文創基地，可委外招標不順利，因此閒置近10年，直至前年才由明山森林會館，即溪頭妖怪村管理者得標，並以妖怪村內原有吉祥物「蘿西貓」為主題打造，去年元月試營運，隔月開幕，提供輕食、飲品和各式休閒遊戲。

只不過，近期受到新冠肺炎疫情影響，我國觀光旅宿業也遭嚴重衝擊，加上溪頭明山森林會館重新改組，原妖怪村長林志穎也卸下職務，因此傳出「蘿西家族－南投稅務出張所」有意向縣府文化局提出暫時歇業，歇業時間就預定在4月底。

對此，文化局長林榮森說，目前並未接收到業者提出暫時歇業需求，而南投稅務出張所在「蘿西家族」團隊從無到有的努力打造經營下，獲得各界讚賞，在疫情期間，縣府也會體察實際營運情形，並給予協助，全力協助企業度過疫情蕭條期。

蘿西家族經理林修弘今也對外澄清，他說，近期公司內部改組，又逢疫情，公司高層評估也瞭解公司旗下各經營單位狀況，針對蘿西家族則給予支持，並指示「繼續做」，所以沒要暫停歇業，而館內防疫措施完善，很歡迎民眾前往造訪遊憩。

溪頭妖怪村團隊去年進駐全台僅存的「南投稅務出張所」，以貓妖「蘿西家族」為主題經營，提供輕食、飲品和各式休閒遊戲，讓歷史建築以新型態再出發。記者賴香珊／攝影
溪頭妖怪村團隊去年進駐全台僅存的「南投稅務出張所」，以貓妖「蘿西家族」為主題經營，提供輕食、飲品和各式休閒遊戲，讓歷史建築以新型態再出發。記者賴香珊／攝影
溪頭妖怪村團隊去年進駐全台僅存的「南投稅務出張所」，以貓妖「蘿西家族」為主題經營，提供輕食、飲品和各式休閒遊戲，讓歷史建築以新型態再出發。記者賴香珊／攝影
溪頭妖怪村團隊去年進駐全台僅存的「南投稅務出張所」，以貓妖「蘿西家族」為主題經營，提供輕食、飲品和各式休閒遊戲，讓歷史建築以新型態再出發。記者賴香珊／攝影

歷史建築 疫情 妖怪村

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