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敦睦艦隊92名官兵生拒絕疫調 高市府：不配合將依法開罰

軍方選台中一中集合 盧秀燕抗議未事先告知

中央社 / 台中21日電

對於軍方選擇台中一中做為召回官兵集合點，台中市長盧秀燕今天對此表達抗議並表示，軍方防疫救護車一度直入校園，沒有商量或事先告知，不顧校園安全，非常不禮貌也不妥適。

台灣發生艦隊新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）群聚感染，軍方緊急召回官兵進行採檢，選擇台中一中做為集合點一事，盧秀燕上午接受媒體聯訪時表示，市府深表遺憾，並表達抗議。

盧秀燕指出，軍方防疫救護車一度直入校園，沒有商量或事先告知，也不顧校園及商圈安全，且當時軍方已知道有人是發燒狀態，此作法非常不禮貌也不妥適，呼籲軍方應再教育加強防疫作為。

盧秀燕也肯定台中一中的作為，她說，在軍方防疫救護車要進入校園當下，學校學務主任、警衛等即要求防疫救護車退出校園，防疫觀念非常正確，肯定他們勇於守護校園師生安全的作為。

盧秀燕說，目前中彰投約有70多名官兵集體檢疫中，希望軍方好好照顧；至於台中3例艦隊確診官兵，已由中央安排入住負壓隔離病房，目前狀況還算良好。

而中央針對染疫者曾停留15分鐘以上處所，發送提醒簡訊給全台曾於同一時段及同一地點停留的民眾，盧秀燕表示，約有24萬人收到簡訊，請收到的民眾不要驚慌，可以外出，但要做好自主健康管理14天，出入一定要戴口罩，保護自己也保護別人。

由於目前中央口罩配售是2週9片，她建議中央暫停口罩援外，應先確保國人1天1片口罩，才能落實防疫工作。

盧秀燕 口罩 救護車

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