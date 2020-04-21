大師迴避新冠肺炎疫情 彰化縣7月後演講場次可能有變動
受到新冠肺炎疫情影響，彰化縣「2020書香彰化－與大師有約」12場之中有5場延後，7月以後的場次雖未變動，但文化局長張雀芬今天表示，如果中央沒取消防疫措施，文化局會評估今年的場次都移到明年舉辦。
文化局最新公告眭澔平「環遊世界旅行修行禪」從4月18日延至9月19日在彰化演藝廳舉行，苦苓「你所不知道的大自然」從5月16日延至12月19日在二林鎮立圖書館二樓演藝廳舉行，劉克襄「我在彰化周遭的旅行」6月7日延至11月1日在彰化演藝廳舉行。
文化局「與大師有約」演講送贈品又可抽獎，公教人員可獲核可研習時數，因此廣受歡迎，但目前只有元月講演場次如期舉行，2 月起的演講場次都延後到6月後舉辦。文化局長張雀芬說，6月會評估今年演講場次，若治療新冠肺炎病毒藥物問市，能有效控制疫情，即可舉辦演講，在中央防疫措施沒取消之前，不排除演講都移到明年。
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