低溫回馬槍重創南投仁愛茶區 農委會納現金救助

台灣上周受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫驟降，13日低溫重創南投縣仁愛鄉高山茶區，導致春茶因嚴重霜害受損，農委會昨公告納入現金救助，符合損害率達2成以上，每公頃救助5萬元，今起至30日可向仁愛公所提出申請。

南投縣仁愛鄉高海拔茶區的春茶再1個月就能採收，未料入春後一記「低溫回馬槍」重襲，使得茶葉清晨結冰霜害，隨後又遭強烈日照，導致葉片熟化枯黃，甚至有整片茶園受害，農會派員調查受災情況，並通報縣府農業處並向民代陳情。

立委馬文君獲報仁愛鄉茶區受嚴重霜害後，也立刻要求行政院農委會協助茶農，農委會農糧署中區分署、魚池茶業改良場因此會同縣府農業處勘災，確認該地區茶葉受災狀況嚴重，昨依「農業天然災害救助辦法」第6條公告辦理現金救助。

縣府農業處指出，現金救助對象資格應符合本辦法第5條規定，且辦理救助項目損害率達2成以上者，將依救助額度予以救助，未達2成者則不予救助；另短期作農產品於同產季或長期作農產品於同曆年，救助以1次為限。