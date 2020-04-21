聽新聞
test
0:00 / 0:00
低溫回馬槍重創南投仁愛茶區 農委會納現金救助
台灣上周受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫驟降，13日低溫重創南投縣仁愛鄉高山茶區，導致春茶因嚴重霜害受損，農委會昨公告納入現金救助，符合損害率達2成以上，每公頃救助5萬元，今起至30日可向仁愛公所提出申請。
南投縣仁愛鄉高海拔茶區的春茶再1個月就能採收，未料入春後一記「低溫回馬槍」重襲，使得茶葉清晨結冰霜害，隨後又遭強烈日照，導致葉片熟化枯黃，甚至有整片茶園受害，農會派員調查受災情況，並通報縣府農業處並向民代陳情。
立委馬文君獲報仁愛鄉茶區受嚴重霜害後，也立刻要求行政院農委會協助茶農，農委會農糧署中區分署、魚池茶業改良場因此會同縣府農業處勘災，確認該地區茶葉受災狀況嚴重，昨依「農業天然災害救助辦法」第6條公告辦理現金救助。
縣府農業處指出，現金救助對象資格應符合本辦法第5條規定，且辦理救助項目損害率達2成以上者，將依救助額度予以救助，未達2成者則不予救助；另短期作農產品於同產季或長期作農產品於同曆年，救助以1次為限。
而相關救助申請從公告翌日起生效，農業處表示，符合救助條件的農民從今起10日內，也就是4月30日前可攜帶土地所有權狀或地籍謄本正本、身分證、私章、農會帳號等文件，向仁愛公所提出救助申請，假日照常受理，逾期則不予受理。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言