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磐石艦確診者去過台中海線 海線人互相打氣「守起來」

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
磐石艦確診軍人去過台中海線多處地點，清水人在臉書上互相打氣，要把家鄉「守起來」。圖／取自臉書清水小鎮
磐石艦確診軍人去過台中海線多處地點，清水人在臉書上互相打氣，要把家鄉「守起來」。圖／取自臉書清水小鎮

台中新增3例（案38、39、40）艦隊官兵確診新冠肺炎，市府公布３人足跡，曾到過台中海線的沙鹿、清水和梧棲等地，地方人擔心也彼此打氣，在地方臉書互相鼓勵，要將家郷「守起來」。

台中海線臉書社團這幾天都有人發文要大家加油，例如沙鹿之美臉書文中「沙鹿人加油，把沙鹿守起來，沒有人願意生病，我們為彼此加油」，地方人留言踴躍；有網友說，此刻就應這樣，大家更要重視戴口罩和勤洗手，保護自己和別人與家鄉，他說沒有人願意生病，面對這樣狀況，他希望家鄉平安，敦睦鑑隊官兵都平安度過。

台中市新聞局長黃國瑋表示，中市府連二天公布台中確診案例足跡史，包括沙鹿區85度C、歐奇牛排店、家樂福及清水華得來飲料店，並完成接觸場所消毒作業；中央也透過手機訊號定位，昨天下午公布國內90多處公共場所足跡，市府隨著最新疫調新增6處足跡，立即對外公布說明。

中市衛生局長曾梓展說明，經過最新疫調，新增台中一中校園外、手機夢工廠清水店、梧棲祖父母家、清水區農會（ATM）、沙鹿區高登汽車修車廠、周媽媽韓式炸醬麵等6處接觸場所；其中，台中一中為國防部選定艦隊官兵召回的集合點，集合地點在台中一中校園外（雙十路、育才街交叉口），教育局掌握完整資訊，當天校方值班師長與教官全程緊盯，軍方受檢疫之人員並未進入一中校園。

曾梓展表示，案38曾到過梧棲祖父母家，因有保持社交距離與防護措施，經疫調醫生判斷，祖父母未列需居家隔離的接觸者，但已請當事人自主健康管理；案39曾到過清水區農會大樓外的ATM提款，未進入農會大樓，後前往鄰近的周媽媽韓式炸醬麵用餐，該麵店已暫時歇業，經發局已進一步要求上述接觸場所立即停業消毒。

磐石艦確診軍人去過台中海線多處地點，沙鹿人在臉書上互相打氣，要把家鄉「守起來」。圖／取自臉書沙鹿之美
磐石艦確診軍人去過台中海線多處地點，沙鹿人在臉書上互相打氣，要把家鄉「守起來」。圖／取自臉書沙鹿之美

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