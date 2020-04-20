影／安心上工職缺難找人 林明溱：中央限制嚴苛

新冠肺炎疫情影響不少人被減班或放無薪假，南投縣政府獲中央「安心即時上工計畫」補助，今辦理首場面試，並開出641個職缺，但至17日受理229人，通過僅98人，招聘狀況不如預期；縣長林明溱說，有興趣的人不少，但中央求職資格限制嚴苛，有必要放寬。

縣府指出，「安心即時上工計畫」職缺因受疫情影響而縮減工作時間所提出補救方案，針對早餐店、超商或加油站等臨時打工性質的非典型勞工應聘，而南投縣獲勞動部分配補助名額500人，目前提供縣府、學校及各地公所等641個職缺。

只不過，南投縣府開出641個職缺，原以為民眾會踴躍申請登記，未料至17日受理229人，通過資格審核僅98人，社會處表示，多因不符合半年內具勞保或就業保險年資合計滿2個月，且最近一次的月投保薪資23800元以下而未能通過。

而縣府今下午也辦理首場面試，由新聞處及社勞處提供37個職缺，現場通知41人到場面試，現場告知錄取與否，社勞處表示，未獲錄取4人會再請南投就業服務中心媒合其他工作，錄取者多協助發口罩、量額溫、環境清潔消毒等防疫工作。

原從事行李箱販售業務的溫姓應徵者說，疫情限縮國內外旅遊，別說光顧就連進店逛逛的人都少了，因此被大幅減班，從月休8天變成只上假日8天，嚴重影響生計，因此有這樣的救急打工計畫，且能獲錄取對家庭收入不無小補，也很感謝。