月薪達4萬！彰化農業師傅留用多 今年再招聘9人

彰化是農業大縣，過去缺工嚴重，今年將辦理第4年農業師傅招聘，5月4日到15日開放報名，農業師傅薪資每月雖可達4萬，但工作辛苦，有人半途退出，也有人因態度不佳被解雇，今年因留用人數多，縣農會團的農業師傅預計將再招聘9人，30人滿額。

彰化縣2017年開始配合農委會成立農業技術團，縣農會團招募30名農業師傅、芬園團有20人，根據26鄉鎮市農會需求調度人力，提供農場季節性缺工幫手，報名者經過面試、訓練考試後才能上工，今年取消體能測驗，希望讓更多有意願從農的人加入。

彰化縣農會推廣部主任楊宏文，縣內農業以短期缺工為多，果樹需求較多，包括芭樂、葡萄、無花果、小番茄等，另有菌菇、花卉產業等，盡可能安排農業師傅整年都有工作，最多3個月就會輪調工作內容。

農業師傅薪資時薪158元以上，有交通津貼，平均每月收入可達4萬元，若工作滿12個月，還能領得每月1萬元的務農基金，彰化縣農會督導鄭雅妙說，曾有經理級退休人員、體育老師等報名加入，但做一段時間因不適合而離開，現在穩定的人力平均年紀在40歲上下，許多都是家中有些許農地，往後有從農意願。